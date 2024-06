Una soltera de ‘First Dates’ dice ‘me levanto y ahí te quedas’ a su cita por un gesto fuera de lugar

Nada podía preparar a Vicen para la situación con la que se iba a topar en su paso por ‘First Dates’ este miércoles. La soltera de 71 años llegó al restaurante de Cuatro dispuesta a dar una oportunidad al amor, pero desconocía que el programa la iba a emparejar con Luis en una cena que de seguro, tardará en olvidar. Y es que, su pretendiente estuvo más pendiente durante toda la noche de las camareras que de conocerse entre ellos.

La valenciana llegó al programa presentado por Carlos Sobera con las ideas muy claras, buscaba un hombre optimista. «No hace falta que sea de ningún partido político, solo que sea demócrata», confesó Vicen. Pero el pluriempleado jubilado de 73 años que el dating show había escogido para ella no dio la talla desde el primer momento.

Si bien el soltero escogido por ‘First Dates’ se definió como una persona «muy optimista», poco tenía que hacer con la enfermera jubilada, que sintió rechazo por su aspecto físico desde un primer momento. Pero la cosa no mejoró cuando se sentaron en la mesa, pues Luis comenzó un monólogo interminable sobre trabajo que terminó por hartar a la valenciana.

«Por el amor de Dios ¡corta!», exclamó la jubilada algo desesperada entre cámaras, mientras vivía un encuentro que pronto se llenaría aún más de tensión. Pero la gota que colmó el vaso para la jubilada llegó cuando las dos camareras gemelas se acercaron a la mesa. Vicen no daba crédito a la escandalosa actitud de su cita.

Vicen y Luis en ‘First Dates’

«¿Si os lanzo besitos, venís las dos y me traéis más champán?», preguntó el pretendiente de ‘First Dates’, creando un incómodo momento que terminó con la negativa de Cristina y Marisa y el enfado monumental de su cita. «Me ha molestado mucho el tonteo que ha llevado con las camareras porque estaba fuera de lugar», confesó la de Valencia muy enfadada.

Y es que, de no ser por las cámaras, Vicen habría resuelto la tensa velada de una forma muy distinta. «Eso me pasa a mí en una cita sin estar en ‘First Dates’ y me levanto y digo ‘ahí te quedas’. Se me ha hecho larga la cita, sí», sentenció la enfermera jubilada, que no podía esperar al momento de la decisión final para dar puerta a Luis por su vulgar comportamiento.

Sin embargo, el rechazo fue un sentimiento mutuo en este encuentro de ‘First Dates’, pues para Luis, la valenciana tampoco fue plato de buen gusto. «La he visto un poco mayor para mi y eso que no sé la edad que tiene», advirtió el jubilado ante las cámaras del programa nada más ver a su cita. Además, no ayudó que Vicen compartiese profesión con la exmujer del soltero.

De cualquier forma, el encuentro entre ambos finalizó con una inevitable sentencia. Aunque Luis insinuó que le gustaría «seguir en contacto» con la soltera por teléfono, Vicen dejó las cosas muy claras. «Yo amigos tengo un montón y tú amigos tendrás tres montones… Más amigos ya no me caben», aseguró la enfermera para dejar bien clara su negativa a seguir conociendo al soltero.