La madre de Kiko Jiménez embiste así contra Carlos Sobera con esta sonada publicación

La madre de Kiko Jiménez, Carmen, es una de los tantos espectadores de ‘Supervivientes’ que se echaron las manos a la cabeza cuando Carlos Sobera mintió descaradamente utilizando un dato falso para poner en valor el paso de Olga Moreno durante su edición de ‘Supervivientes’.

La exmujer de Antonio David Flores fue confirmada en ‘Tierra de Nadie’ como participante de la versión de ‘Supervivientes All Stars’ y, en un intento de ensalzar más de lo debido su concurso en 2021, el presentador aseguró que fue líder durante 11 semanas. Algo que es absolutamente incierto y ante el que la propia Olga, aun sabedora de que no era verdad, asintió.

La hemeroteca desmontó a Sobera en décimas de segundo, pues fueron tres las veces en las que se convirtió en líder y no once como así indicó el vasco. La diferencia es abismal y de ahí que chirriara tanto a la audiencia. Las críticas a Carlos no tardaron en producirse y, entre la multitud de reacciones, se encuentra la de Carmen Jiménez, la madre de Kiko.

«Olga Moreno fue líder tres veces y Carlos Sobera ha dicho once veces. Kiko, el jueves nos vemos en plató con el mejor de los presentadores, Jorge Javier Vázquez», ha escrito la de Linares. Unas palabras que, sin duda, son un claro dardazo al también conductor de ‘First Dates’, que para ella es inferior a Jorge como presentador como así ha dejado claro con ese post.

Además, la madre de Kiko Jiménez ha compartido en su Instagram la siguiente publicación de un usuario: Kiko no será entrevistado hoy, sino el jueves con el mismísimo Jorge Javier Vázquez. Define talento. Se nota quién ha sido el puto protagonista de esta edición le pese a quien le pese. Sin él, esto hubiera sido una basura de edición». Un texto que Carmen ha suscrito así: «No se puede decir mejor».