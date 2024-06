La gran mentira que Carlos Sobera osa verbalizar sobre Olga Moreno en ‘Supervivientes’

Olga Moreno es la quinta concursante oficial de ‘Supervivientes: All Stars’. Dicho anuncio se ha dado a conocer durante la gala de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ comandada por Carlos Sobera. El presentador ha sido el encargado de recibir a la andaluza en el plató donde se ha deshecho en halagos hacia ella.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce puesto que el conductor del espacio no ha dudado en mentir para poner en valor el paso de Olga Moreno por los Cayos Cochinos. En concreto, la exmujer de Antonio David Flores ha entrado en el plató de ‘Supervivientes’ siendo vitoreada por el público presente en las gradas. Una vez los aplausos han cesado, Carlos Sobera le ha hecho entrega de la antorcha que simbolizaba su participación en la versión ‘All Stars’.

Precisamente en ese instante, el presentador le ha preguntado por sus expectativas en el concurso. «Sé que no voy a ganar, pero bueno, lo voy a intentar. Sí que es verdad que quiero divertirme, disfrutar, tengo muchas ganas de ver esos amaneceres», ha contestado ella con cierta humildad. Al ver esta actitud y con intención de animarla, Carlos Sobera le ha recordado su paso por el reality allá por el 2021.

«Sabes muchas cosas. De hecho creo que fuiste capaz de llevar hasta once collares de líder en supervivientes, ¿te acuerdas? De hecho, fuiste la que más collares ganó y creo que fueron once exactamente porque viví muy de cerca aquella edición y me parece que fueron once. Luego ya al final lógicamente ganadora, como no podía ser de otra manera. Con once collares, ya era lo único que quedaba y lo culminaste», han sido las palabras exactas empleadas por Carlos Sobera.

La hemeroteca pilla a Carlos Sobera mintiendo en ‘Supervivientes’

Una versión, la de que Olga Moreno se hizo con 11 collares de líder, que no concuerda con la realidad. Y es que tirando de hemeroteca podemos comprobar cómo Olga Moreno no se impuso en hasta 11 ocasiones a sus compañeros, sino que fueron únicamente cuatro veces las que se hizo con la inmunidad y el poder de la nominación directa. Eso sí, Olga Moreno ganó la edición a pesar de que la sombra del «tongo» sobrevoló durante el debate final de su edición cuando Melyssa Pinto (tercera finalista) denunció irregularidades en el sistema de voto.