Finito de Córdoba rompe su silencio y responde así cuando le preguntan por Ana Herminia

Hace unas semanas, Ana Herminia visitaba ‘TardeAR’, donde habló sin tapujos y como nunca antes lo había hecho, sobre su relación con Finito de Córdoba. Así explicaba cómo se conocieron: «Me ve, era una niña preciosa». El torero, que estaba con unos amillos banderilleros, empezó a buscarle «la mirada», se sentó a su lado y comenzaron a hablar.

Durante una semana, Ana Herminia y Finito de Córdoba compartieron mucho tiempo juntos, salían a comer, iban a la piscina, e incluso ella le acompañaba a las entrevistas. Sin embargo, la relación no fue a más. Según contó la mujer de Ángel Cristo: «Cuando él quiere entrar a matar le digo ‘soy virgen’ y el otro ‘espantá’ que no me respondía ni nada y ahí quedó».

En aquel momento, se especuló que el diestro no se tomó nada bien estas palabras de la empresaria, y que incluso se había planteado tomar acciones legales contra ella. En cualquier caso, él ha preferido mantenerse al margen y no entrar en polémicas, hasta ahora. Y es que, tras unas semanas alejado del foco mediático, ha reaparecido públicamente.

Finito de Córdoba zanja los rumores sobre su crisis matrimonial

Tras cumplir con sus labores profesionales, Finito de Córdoba ha sido ‘cazado’ por los micrófonos de Europa Press, y ha reaccionado a la polémica. Además, ha querido dejar claro que no está atravesando ninguna crisis matrimonial, como también se ha especulado, y que su relación con Arantxa es extraordinaria.

«Estamos muy bien, gracias a Dios», reconoció el torero, dejando claro que, de crisis, nada. Respecto a Ana Herminia, no quiso entrar en demasiados detalles, pero sí que aseguró que «no hay nada más que hablar. Me preocupa que mi mujer no esté bien. Afortunadamente, ha llegado a casa y está feliz», sentenció. Lo que no quiso aclarar es si tomará acciones legales contra ella.