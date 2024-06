Dabiz Muñoz se sincera sobre cómo es su vida con Cristina Pedroche: «Me ha cambiado»

Dabiz Muñoz fue uno de los invitados de ‘100% Únicos’ de este lunes 17 de junio. En el programa, que ahora se emite en Cuatro tras pasar por Telecinco, personas autistas entrevistan a famosos de diversos ámbitos. Esta semana, además del chef, también se ha sometido a sus preguntas la cantante Rozalén.

Uno de los temas que le sacaron estos especiales reporteros fue el del éxito, algo que para él ha sido difícil de gestionar: «He tenido una relación difícil con la gestión mental del éxito y esto me ha acarreado no ser todo lo feliz que debería y tener mucha ansiedad». Por tal motivo, reconoció que hace «cuatro años empecé a ir al psicólogo para que me ayudase. Para mí es como ir al fisioterapeuta o al dentista. Me ayuda a entenderme, a entender a los demás. Voy aprendiendo poco a poco a disfrutar de mi éxito».

Dabid Muñoz no se olvidó del apoyo que ha supuesto para él su mujer, Cristina Pedroche: «Cristina me ha ayudado mucho a esta transición». «El nacimiento de mi hija me ha hecho entender qué es el éxito en realidad, al final es ser feliz haciendo lo que haces y viviendo la vida que tienes», ha añadido.

Dabiz Muñoz recuerda cómo conoció a Cristina Pedroche

Como era de esperar, al nombrar a la presentadora los reporteros han querido saber más cosas sobre su relación. Algo que Dabiz Muñoz respondió sin ningún tipo de problemas: «Tengo mucha suerte. Cristina me ha cambiado la vida, aprendo mucho de ella. Tiene una actitud muy positiva frente a la vida, siempre sonríe, intenta que cada problema tenga solución y me ha enseñado a vivir el momento».

Los reporteros le han preguntado por cómo se conocieron, a lo que él ha contestado que «trabajaba con una marca deportiva con la que me ponía retos de deporte. Fuimos a un showroom para probarnos y llegó Cristina también para probársela. Me la presentaron y me hizo varias bromas que me hicieron mucha gracia. Cuando la vi pensé que era muy guapa pero al ver su sentido del humor pensé que tenía que ser para mí».

También quisieron saber cómo le sentaba que la gente le conociera como «el marido de la Pedroche». «Me parece maravilloso que la gente piense que soy el marido de la Pedroche. Para mí Cristina es un ser de luz», sentenció un embelesado Dabid Muñoz al hablar de su mujer.