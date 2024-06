Pablo Motos enfurece con Cristina Pedroche en ‘El Hormiguero’: «Haz lo que te dé la gana, déjame»

Cristina Pedroche fue la estrella invitada de este miércoles en ‘El Hormiguero’. La presentadora volvió a visitar a Pablo Motos para revelar todos los detalles sobre su primer libro, ‘Gracias al miedo’. Aunque la comunicadora llegó dispuesta a charlar sobre su nueva faceta de escritora, acabó reprochando a Motos un importante desliz que había tenido de cara a su entrevista. Y el valenciano no llevó bien la crítica.

Nada más reencontrarse, la de Vallecas y el presentador empezaron la entrevista por todo lo alto, bailando juntos tras su entrada justo antes de tomar asiento. «Es muy privado y no quería compartirlo, pero sé que hay gente a la que le puede venir bien esto que estoy sintiendo», comenzó explicando sobre su primer relato, que narra los miedos a los que se ha enfrentado tras convertirse en madre.

La colaboradora de ‘Zapeando’ explicó que todo comenzó como un proceso terapéutico, y que fue juntando relatos en las notas del móvil hasta que se lo presentó a una editorial para publicarlo. «Me propusieron escribir un libro y les dije… es que ya lo tengo escrito», explicó la invitada antes de que Pablo Motos comenzase a ojear el libro intrigado por cómo es el final.

Pablo Motos termina enfadándose con Cristina Pedroche

«¿Está el final también? Tengo curiosidad porque el final de un libro es muy difícil», preguntó el comunicador mientras pasaba las páginas. Fue ahí cuando Cristina Pedroche se dio cuenta de que Motos no había leído el relato antes de recibirla en ‘El Hormiguero’, y mientras explicaba el desenlace no dudó en lanzarle una pulla.

Pablo Motos y Cristina Pedroche en ‘El Hormiguero’

«Está muy mal que no te hayas leído el libro Pablo Motos», sentenció Pedroche algo ofendida con la desgana del presentador. Entonces, Motos subió la vista de las páginas del libro para dirigirse a su invitada algo más serio. «Mira… si te cuento mi vida esta semana. No he tenido tiempo», espetó el comunicador antes de que la de Vallecas justificase su llamada de atención.

Muy escéptica, Cristina Pedroche seguía decidida a dejar en evidencia al presentador de Antena 3. «El libro está escrito para que sea muy fácil de leer. Yo ahora mismo no tengo mucho tiempo, soy una aficionada que me encanta leer pero no tengo tanto tiempo como me gustaría», explicó la comunicadora antes de que Motos terminase por estallar.

«Tú no tienes tiempo para leer pero sí que me riñes a mi por no tener tiempo para leer tu libro…», señaló Pablo Motos dejando al descubierto a su invitada. Y aunque Pedroche se intentó justificar, el valenciano perdió el interés. «Haz lo que te dé la gana, ¡déjame en paz!», exclamó el presentador de ‘El Hormiguero’ visiblemente molesto, aunque con cierto tono de humor.

‘Gracias al miedo’ nació en forma de terapia

«No te hablo durante 30 segundos… No me da la gana», continuó replicando Motos, ante lo que Cristina Pedroche se mostró muy conforme. «Pues yo hablo sola eh», le advirtió la invitada. Y es que, la colaboradora de ‘Zapeando’ llegó a confesar que vivió momentos muy complicados después de dar a luz, y escribir el libro fue la única vía que tuvo para canalizar esos sentimientos.

«Le dije ‘estoy muy feliz, amo a mi hija, pero lloro mucho y no entiendo por qué’. Veía a otras madres muy felices, mientras que yo no quería salir de mi casa. Me daba pánico», confesó la invitada de Pablo Motos sobre sus primeras visitas a su ginecóloga tras convertirse en madre, la cual le recomendó la escritura como principal vía de escape.