Clara Galle y Nicole Wallace protagonizan ‘Ni Una Más’: «Hay que dejar de quitar inteligencia a las adolescentes»

Llega a Netflix ‘Ni una más‘, la nueva ficción de la plataforma que está protagonizada por Nicole Wallace y Clara Galle, las dos actrices que son estrellas juveniles en todo el mundo gracias a la popularidad que alcanzaron con las películas ‘Culpa mía’ y ‘A través de mi ventana’, respectivamente.

Ahora, las dos jóvenes intérpretes se juntan en esta nueva súper producción de Netflix, producida por DLO Producciones, creada por José Manuel Lorenzo y Miguel Sáez Carral y dirigida por Eduard Cortés, David Ulloa, Marta Font. ‘Ni una más’ es, sin duda, una de las series del mes y en El Televisero hemos hablado en exclusiva con las protagonistas.

¿Han vivido situaciones en la vida real que les haya servido de motor para interpretar algunas escenas duras de la serie? ¿Qué opinan del hecho machista que vivió la actriz Mirela Balic en un photocall? ¿Se imaginan un crossover entre las dos películas románticas que protagonizaron? ¿Cómo sería?

¿Cuál es el alegato de ‘Ni una más’?

NICOLE – Creo que el secreto es que está contada con mucha honestidad y con mucho compañerismo y que todos hemos puesto una miguita de arena para que el proyecto sea la mejor versión del proyecto posible. Obviamente, el título lo dice todo y también la sensación con la que se quede cada uno al terminarla.

¿Cómo ha sido vuestra amistad detrás de cámaras?

NICOLE – Horrible, no le aguanto (ironía).

CLARA – Ha sido muy guay, la verdad. Es que siempre se agradece tener una compañera que esté embaucada en el proyecto como lo está ella. Al final, cuando alguien quiere sacar algo adelante y tiene entusiasmo y quiere hacerlo bien es increíble. Y luego, también había momentos para pasárselo bien, para hacer el tonto. Y ha sido muy guay.

¿Alguna anécdota graciosa del rodaje?

NICOLE – ¿Sabes que tengo para este momento guardada todas las anécdotas? Hice una lista de anécdotas en el móvil, por si luego en la promo se nos olvidaba. Clara le tiene un poco de miedo a vomitar. Y hay una secuencia donde tiene que vomitar. Y hubo un momento en que, bueno, estábamos así y acaba el guion que había antes de que vomitara y Clara dijo «Bueno, ahora vomito, ¿no?» (risas)

¿Os ha tocado sufrir en la vida real alguna de las escenas que se recrean en la serie?

CLARA – Es que no es una cosa que ocurra así como un día a una mujer de cada 20, es que nos ocurre a todas y muy a menudo. Más pequeña o más grande, pero nos ocurre. Entonces, es que a mí no me ha resultado nada complicado encontrar información. Es que yo tenía que entrar en mi experiencia y en la suya y ya está. Y a partir de ahí, contar. Por eso creo que en ese sentido se nos ha hecho fácil, porque no es una cosa difícil de encontrar tristemente.

NICOLE – Es que está muy normalizado en nuestras vidas y es algo que solo hay que rascar un poquito. Creo que también es como lo que nos daba un poco el motor. Porque al final dices «Es que puede ser».

CLARA – Y que no solo es una violación en medio de la calle por la noche, que también es un comentario, un chantaje en el trabajo, una humillación delante de la gente.

NICOLE – Un grito, un empujón, todo…

Lo hemos visto estos días, con todo lo que sucedió con Mirela Balic.

NICOLE – Sí, sí, en el photocall.

CLARA – Y eso ha pasado porque está grabado y porque Mirela ha contestado. Pero eso pasa en muchos más photocalls. Además, yo que llevo un montón de transparencias siempre… O que se me notan los pezones, siempre es «Ay, los dos puntos que les hacía falta al Rayo Vallecano». Pues mira.

¿Esta serie tiende a romper con la idealización del amor que vemos en otras series?

CLARA – Creo que las dos éramos muy conscientes de los proyectos que son ‘Culpa mía’ y ‘A través de mi ventana’. Y que al final no pretenden enseñar nada.

NICOLE – Y que lo romantizan porque el proyecto en sí es romantizado todo, desde la estética hasta lo que pasa. Es un mundo irreal que viene a entretenerte. Creo que hay que dejar de quitarle la inteligencia que pueden tener las chicas y los chicos de 14, 13, y 15 años, que igual ven esas series y saben perfectamente lo que están viendo y lo que tienen que romantizar y lo que no.

Entonces, si lo romantizan es por «Ay, quiero eso en mi vida», pero en el fondo, en su vida, saben lo que sí y lo que no, y se ve en esta serie y saben el mensaje que hay. Pero sí, creo que es guay que justo lo hayamos hecho nosotras dos para decir «Sí, sí, pero también». Y se puede hacer todo y se puede ser todo a la vez.

¿Cómo habéis trabajado las escenas «duras» e íntimas que sufren los personajes?

NICOLE – A ver, la coordinadora de intimidad, ahora, gracias a Dios, está obviamente en casi todos los proyectos.

CLARA – Yo no he hecho ya ningún proyecto, sin coordinadora.

NICOLE – Yo, además, es que creo que hay algo que tampoco se sabe mucho, y es que, bueno, por lo menos con la que yo he trabajado, que es Maitane, también está educada en psicología, o sea, que no es solo coordinadora de intimidad en temas sexuales, que la intimidad también viene de dentro y ser vulnerable en una escena también es intimidad. Y el tener que enseñar tanto de uno dentro es muy íntimo.

Entonces, si la queríamos, la podíamos pedir. Estaba en esas secuencias. También teníamos una coach maravillosa que a mí me ayudó mucho, como todas las herramientas los dos meses que nos dieron antes de rodar, para luego poder, si ella no estaba, poder recurrir a ellas y no ahogarme, porque era duro.

Ya fantaseando, después de este proyecto, ¿os imaginaríais un crossover, entre ‘Culpa Mía’ y ‘A través de mi ventana’? Sé que es imposible, pero un «A través de la culpa mía» (risas)

NICOLE – Culpa mía en la ventana (risas) Pues yo creo que Raquel y Noa se irían de viaje a Grecia juntas.

CLARA – Y los dejarían tirados.

NICOLE- Si hay que pensar una fantasía real, esa sería la nuestra.