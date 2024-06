Carmen Borrego se planta y deja ‘Así es la vida’: «Iros a la mierda, todo tiene un límite»

A Carmen Borrego se le ha agotado la paciencia este viernes en ‘Así es la vida’. La colaboradora se ha visto superada al ver que tiene que hacer frente a las críticas de Gustavo Guillermo y Meli Camacho por la misa de su madre así como a las críticas de Antonio Montero y otros colaboradores por la doble moral de Terelu y Alejandra al decir que nunca iban a hablar de su vida privada.

«Yo entiendo a Alejandra y a Terelu perfectamente», recalcaba al empezar el programa. «No es Terelu quien llama a esta cadena para decir oye que os parece que me siente el viernes a contar que voy a ser abuela. Llevan toda la semana ofreciéndonos todo el mundo que quieren saber la reacción de Terelu y Terelu ha querido sentarse en su casa, que es esta, a la que ella tanto ella ha dado y la que tanto le ha dado a ella. Ella las críticas las va a aceptar», sostenía Carmen Borrego.

Era entonces cuando Antonio Montero cogía la palabra para recordar como se puso Alejandra Rubio en ‘Así es la vida’ hace unos meses cuando Terelu se iba a sentar en ‘De Viernes’ y se dijo que iba a hablar de su relación con Carlo. «La vi como salía de aquí diciendo ‘mamá ni una palabra sobre mí'», recordaba el colaborador. «Pero es que Alejandra va a ser madre y mi hermana abuela y todo el mundo quiere saber su reacción», defendía Carmen Borrego.

Tras ello, los colaboradores de ‘Así es la vida’ ponían sobre la mesa todos los frentes abiertos que tienen las Campos como la guerra con el chófer y la amiga de María Teresa Campos, el embarazo de Alejandra Rubio y su doble moral tras vender una exclusiva, entre otros. Algo que sin duda tiene a Carmen Borrego muy nerviosa.

Carmen Borrego se enfrenta con Antonio Montero

Carmen Borrego y Antonio Montero en ‘Así es la vida’.

«No sabía que había convocado una rueda de prensa, quiero todos los micrófonos», soltaba Borrego con ironía al ver que sus compañeros no paraban de preguntarla. «Carmen te lo tengo que decir porque te lo tengo que decir», le decía Antonio Montero. «Tú vas a decir algo agradable, ya te entiendo», le replicaba la colaboradora. «Tú tienes que entender que la fama no es un paseo por las nubes y que con la fama se vive como muy poca gente en este país», aseveraba el colaborador.

«¿Tú crees que yo no sufro?», se defendía Carmen Borrego. «A mi me parece bien, pero si te molesta el rollo, no te quejes y no lo hagas. Te vas de la tele, lo dejas y te olvidas», proseguía diciendo Antonio. «Pues vete tú«, le replicaba la colaboradora harta de que se cuestione siempre a las Campos. .

Makoke entraba en escena para tratar de defenderla asegurando que «esta señora y Alejandra trabajan». «Bueno trabajan de su fama», espetaba Montero. «Y de colaboradoras», insistía Makoke antes de que Carmen Borrego estallara y cogiera sus cosas queriendo abandonar el plató.

Carmen Borrego se planta y deja ‘Así es la vida’: «¡No puedo más! Todo tiene un límite»

«Hasta luego», decía levantándose de su silla mientras César Muñoz trataba de calmarla y de pedirla que volviera a su silla. «Mira yo llevo 30 años trabajando, que tengo que vivir de lo que pasa en mi familia porque vives tú y no eres de mi familia. ¿Te queda claro? Y yo tengo que afrontar aquí todos los putos días cosas que no me gustaría afrontar cobrando o sin ello. Y ya está bien de cinismo», le decía desafiante Borrego a su compañero.

«Ya está bien de cinismo porque tú y mucha gente queréis saber la reacción de Terelu y lo que pienso yo de mi hijo y de todo lo que está pasando y me lo preguntáis aquí todas las putas tardes. Ya está bien de cinismo. ¿Qué quieres que me vaya? No tengo ningún problema. Lo cómodo para mí no es estar sentada ahí», explotaba Carmen Borrego. «¡Iros a la mierda ya!, ¡no puedo más! Todo tiene un límite», decía mientras se marchaba.

Justo después era César Muñoz el que tomaba la palabra. «Yo entiendo por lo que debe estar pasando Terelu y por lo que está pasando Carmen, son unas semanas muy intensas. Yo puedo entenderlo todo, pero también entiendo el papel de Antonio Montero que es preguntarle por todas estas polémicas», defendía el presentador.