Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del 1 al 5 de julio: el giro radical de Begoña con Jesús

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay sigue en su culmen en lo que a tramas se refiere.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Jesús quería seguir reconquistando a Begoña y le entregaba un anillo y le decía que está muy arrepentido de todo el daño que le ha hecho. Ella le pedía que no le presione y que por favor le deje visitar a su madre pero él le decía que debería esperar a estar un poco más recuperada.

Marta celebraba con Fina que gracias a la intervención de Damián, Isidro haya aceptado someterse al tratamiento experimental que podría alargar su esperanza de vida. Fina aprovechaba para pedirle perdón por haberla puesto en peligro después de que Jaime les pillara juntas. Las dos decidían enterrar su idilio para siempre para evitar que les pueda ocurrir algo.

Don Agustín no se lo pensaba e increpaba a Claudia y a Carmen en el almacén por haberle contado todo a Damián. Y Carmen no dudaba en ponerse seria con él y amenazarle con destapar todo ante todos los trabajadores y feligreses.

Tasio llevaba a Begoña a escondidas a la fábrica para que ella se reuniera con Luz y le rogaba a la doctora que fuera a visitar a su madre al sanatorio pues ella no podía porque Jesús no le deja. Tras visitarla en Los Cerros, la doctora le contaba a Begoña que el centró llamó y habló con Jesús para alertar del estado de salud de Mercedes.

Luis acudía a su primera reunión del Consejo y proponía gratificar al equipo que ha trabajado tanto por sacar adelante el perfume con una bonificación. Una propuesta que a Jesús le hacía gracia y que no dudaba en rechazar provocando un nuevo enfrentamiento entre los De La Reina.

Tras descubrir que le ha ocultado el estado de su madre, Begoña volvía a encararse con Jesús. Pero lo que no esperaba es que su marido le tenía una sorpresa preparada: su madre estaba en casa. Y finalmente, Mateo reaparecía en la cantina reconvertido en sacerdote.

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Sueños de libertad’? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 1 al viernes 5 de julio:

Capítulo 90 de ‘Sueños de libertad’ – Lunes 1 de julio

Tras la sorpresa que le tenía preparada a Begoña, Jesús da un paso más allá y ha decidido aceptar que la madre de su esposa viva con ellos pese a su enfermedad. Una decisión que sorprende a los De La Reina y sobre todo a Damián que no entiende la decisión de su hijo.

Después de que ella y Luis hayan iniciado una relación, Sara está echa un mar de dudas sobre si aceptar la beca que tanto deseaba que le haría irse a San Sebastián o si quedarse en Toledo para estar cerca de su amado. Y más después de que Luis le deje claro que la va echar mucho de menos.

Gema le cuenta a Joaquín que tiene que irse a Madrid a un curso de costura mientras él le dice a su esposa que tienen que cuidar a Sara porque ha iniciado una relación con su hermano. El Merino se muestra muy zalamero y le deja claro que tienen que celebrar el aniversario del día que se conocieron pero ella le da largas porque coincide con un concierto al que le invitó Ernesto.

En el despacho y cuando está abriendo la correspondencia Jesús descubre que alguien le ha enviado el sello de Brasil que Begoña descubrió que faltaba en la colección que tenía Damián. Ese sello que el propio Jesús utilizó para enviar la carta de Valentín diciendo que se iba a Brasil.

Damián no duda en decirle a su hijo que le ha sorprendido su decisión de que Mercedes viva en la casa para tratar de reconciliarse con Begoña. Algo que ha conseguido pues su mujer ha aceptado volver a dormir juntos. Pero el patriarca le dice a Jesús que deberían tener cuidado al tratarse de una mujer enferma.

Luis ha conseguido sacar adelante su idea de gratificar a los trabajadores que se dejaron la piel en sacar adelante el nuevo perfume con una bonificación. Algo que sin duda hace que todos los trabajadores estén encantados con Luis y el hecho de que él empiece a preocuparse por los trabajadores. Todo después de que Damián desautorizara a su hijo Jesús al considerar que era una medida necesaria para tener contentos a los trabajadores.

Marta no duda en presentarse en el dispensario para encararse con Jaime y cuestionarle por si estaba vengándose de su idilio con Fina a través de Isidro y no cuidarle como debería. Algo que provoca una fuerte discusión entre la pareja mientras Luz les escucha.

Después de que Tasio se haya convertido en el nuevo chófer de los De La Reina ante la enfermedad de Isidro, el joven pasa más tiempo con Damián al que no duda en volver a hablarle de su padre biológico diciendo que le encantaría poder tenerlo cara a cara. Lo que él desconoce es que en realidad ya lo tiene delante. Por su parte, Carmen se disculpa con el patrón por cómo le puso en un aprieto por lo que pasó con don Agustín.

En Madrid, Gema parece arrepentirse del idilio que está teniendo con Ernesto mientras el hombre se muestra cada vez más enamorado de la sirvienta. Y aunque pretendía cancelar el concierto por coincidir con una celebración familiar a la que no podía faltar, Gema cambia de opinión.

Isidro no duda en decirle a Damián que debería abrirse y ser sincero con Tasio y contarle que él es su padre biológico. Y durante la conversación, no duda en decirle que guarda demasiados secretos aludiendo el anillo de Valentín que encontró en su coche. Algo que hace que el De La Reina se ponga furioso. Tras ello, Isidro no tiene reparos en decirle al patrón que debería ser leal con Digna y contarle que su hijo está muerto si tanto la quiere. Y Damián no duda en desafiarle diciéndole que como siga hablando de eso o se lo cuente a alguien no le pagará el tratamiento que necesita.

Capítulo 91 de ‘Sueños de libertad’ – Martes 2 de julio

Begoña le agradece a Jesús el esfuerzo que está haciendo por reconciliarse con ella y sobre todo por haber aceptado llevar a su madre a casa pese a su enfermedad. La presencia de Mercedes en casa ha hecho que Jesús recuerde a su madre y hable de ella con Begoña.

Mientras Marta escribía en un diario sus pensamientos sobre lo sucedido en su vida, Jaime le abordaba. Ella no duda en decirle a su marido que va a ser una esposa ejemplar y que ha roto con Fina definitivamente pero parece que las cosas entre ellos siguen sin ir bien.

Después, el doctor habla con Luz y ella le pregunta por qué discutió con su mujer y él no aguanta más y le dice que su esposa se ha enamorado de una mujer. Y Luz le recomienda que se olvide de Marta y le de libertad para que pueda vivir su vida.

Andrés vuelve a encararse con Jesús por lo que pasó con Begoña y su hermano le dice que no tiene derecho a meterse en su relación con su mujer y Andrés le recuerda que Begoña sabe que tipo de hombre es y que si está con él es porque no tiene otra elección y que si ahora está animada es porque tiene a su madre cerca.

Tras inventarse lo de su embarazo, María le confiesa a Gema que tiene una falta. La mujer se muestra ilusionada de pensar que quizás ahora si es verdad que está embarazada. Si se confirma, ahora no tendrá que inventarse ni justificar nada después de haberles dicho a todos que lo estaba.

Por su lado, Sara le dice a Luis que está pensando en no ir a San Sebastián y que podría quedarse e ir a Madrid a estudiar hostelería. Pero él, le pide que no abandone su deseo de estudiar hostelería en San Sebastián.

Jaime le anuncia a Fina y a Digna que si el tratamiento experimental no llega, su padre puede fallecer en cualquier momento y les sugiere que aprovechen todo el tiempo del mundo para estar con él y para despedirse de él. Después, en su lecho de muerte, Isidro advierte a Digna de que Damián tiene una cara oscura y le pide que no se fíe de él. Mientras, Damián estrecha sus vínculos con Tasio ante la tristeza que tiene por la situación de Isidro.

Capítulo 92 de ‘Sueños de libertad’ – Miércoles 3 de julio

Tras sufrir una nueva crisis, Isidro aguanta con vida para que Fina y él puedan despedirse. El chófer le pide a su hija que le prometa que intentará ser feliz con la persona que ame sea quien sea. Tras ello, Fina le pide a Marta que sea su pareja pero la De La Reina le vuelve a dar calabazas y le dice que no puede dar ese paso estando Jaime en medio.

Después, es Fina la que le pide perdón a Jaime por haberle acusado de querer vengarse de ella a través de su padre por su relación con su mujer. El doctor le dice que no tiene que perdonarla y justo en ese instante aparece Luz con el tratamiento.

María les enseña a Andrés toda la ropita que ha comprado para su bebé. Y justo aparece Begoña y María aprovecha para compartir con ella también todo lo que ha comprado. Además no duda en decirle a su cuñada que debería tener un hijo con Jesús para darle un hermanito a Julia.

Digna no se corta en reprocharle a Damián su actitud con Isidro al negarse a despedirse de él y no duda en decirle que el chófer le advirtió sobre él y que no se fiara porque no es como parece y el patriarca le dice que le duele que desconfíe de él con todo lo que han vivido.

María le aconseja a Gema que se olvide de Ernesto y celebre su aniversario con Joaquín. Pero la sirvienta tiene claro que hará los dos planes. Primero quedará con Ernesto y después hará lo propio con su marido. Por otro lado, tras su conversación, Sara le anuncia a Luis que ha decidido irse a San Sebastián y él no duda en desearle suerte a su amada

Andrés le dice a Luis que no es el momento para hacer un desembolso como el que propone para el laboratorio. Algo que provoca que los primos vuelvan a tener un desencuentro después de que el Merino sienta que una vez más se le dé de lado.

Después de verla con Julia, Begoña habla con su madre y Mercedes no duda en decirle a su hija que debería abandonar la mansión antes de que la casa termine atrapándola. Paralelamente Damián volvía a amenazar a su nuera diciéndole que o se arregla con su hijo o su madre tendrá que volver al sanatorio. Después ella no duda en hablar con Jesús sobre su situación sentimental y le dice que tras darle vueltas tiene que pasar página y que está dispuesta a seguir con su matrimonio. Y él le confiesa que si acabó con Clotilde y Valentín y que solo quiere estar en paz.

Capítulo 93 – Jueves 4 de julio

Begoña no puede parar de pensar que Jesús mató a su esposa y a su primo y ha sido capaz de guardar silencio todos estos años y no decirle nada a su tía Digna. Pese a todo, ella es consciente de que lo único que puede hacer es permanecer junto a su marido por el bien de todos. Y por ello, le dice que le dará una nueva oportunidad para que muestre que puede ser un buen padre y un buen marido.

Tras la propuesta de Claudia y Carmen de que Mateo sea el nuevo párroco, Damián anuncia que ha decidido que Mateo se encargue de ayudar a don Agustín en las labores de la parroquia de la colonia.

María descubre que su falta era una falsa alarma y que no está embarazada y no duda en compartirlo con Gema. Rabiosa por la noticia, la mujer parece dispuesta a contarle la verdad a Andrés, pero al verle tan ilusionado por la llegada de su hijo opta por seguir con la mentira.

Por su parte, Gema queda con Ernesto y él no duda en besarla. Tras ello, la sirvienta opta por plantar a Joaquín y no celebrar su aniversario. Mientras, Sara se despide de Luis antes de irse a San Sebastián a disfrutar de la beca que le han dado para estudiar hostelería.

Después de ver la complicidad que existe entre Marta y Fina, Jaime piensa que tratar de ocultar un amor como el suyo no va a servir de nada. Por ello, el doctor le dice a su esposa que él no será un impedimento en si quiere ser feliz junto a la dependienta. Tras contárselo a Luz, la doctora se acerca a él hasta casi llegar a besarse si no fuera por una llamada que los interrumpe.

Damián decide acudir a ver a Isidro, que parece mejorar gracias al tratamiento experimental. El chófer no duda en volver a confrontar con su patrón y le dice que debería poner su vida en orden y hacer las cosas bien. Y el De La Reina le promete que lo hará.

Después de ver el buen rollo entre Begoña y Jesús, Andrés no duda en reprocharle a su cuñada su actitud y que sea capaz de olvidarse que Jesús trató de matarla cuando le disparó al pillarla huyendo con su hija. Y Andrés asegura que no va a parar hasta investigar lo que pasó con Jesús después de escuchar como Luz cree que todo tiene que ver con el asesinato de Clotilde tras contarle lo de la carta de Valentín y que ella cree que Jesús pudo ser el que matara a su mujer.

Tasio le pide a Damián que le gustaría que fuera él el padrino de su hijo, que siempre había querido que fuera su padre pero como nunca le va a conocer y ahora a él le considera como un padre piensa que es la persona adecuada. Y Damián no aguanta más y le dice que su padre es él.

Capítulo 94 – Viernes 5 de julio

Tras enterarse de que Damián es su padre, Tasio sigue sin asimilarlo. El De La Reina le asegura que a partir de ahora tendrán una relación paternofilial, aunque eso sí, a escondidas y no duda en pedirle que no le cuente nada a nadie de que él es su padre. Tras ello, Tasio decide renunciar a tener relación con Damián si se avergüenza de ser su padre.

Luis sigue enfadado con Andrés después de que su primo haya rechazado su propuesta de ampliar el laboratorio y vuelve a enfrentarse con él y con Marta por hacer las cosas que siempre quieren ellos y no tenerle nunca en cuenta a él. Después

María y Gema acuden a Toledo a comprarle unas telas a Digna y de repente se encuentran con Ernesto. La mujer de Andrés opta por hacerse pasar por Asunción, una prima lejana mientras él le dice que su cara le suena. Al ver la incomodidad de Gema, María trata de zafarse de Ernesto y le dice a su amiga que no se fía de ese hombre.

Pese a que Jaime le ha dado vía libre para ser feliz con Fina, Marta le dice que nunca podrán ser felices porque siempre tendrán que estar escondidas. Y por ello, decide no contarle a la dependienta el trato que han alcanzado como matrimonio. Pero el doctor no duda en decirle a Marta que tiene que luchar por su amor.

Andrés se reúne con Luz para seguir tratando de indagar en lo que la doctora sabe sobre lo que pasó con Clotilde y Valentín. La doctora no duda en decirle que Julia no es hija de Jesús sino de su primo Valentín. Cuando Begoña descubre que Luz le ha contado toda la verdad a la doctora, no duda en confrontarle a los dos lo que han hecho y les echa de su habitación defendiendo que Jesús no mató a nadie.