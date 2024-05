Óscar Díaz desvela lo ocurrido con el premio del bote de ‘Pasapalabra’ y el dinero que le queda

Dos semanas después de llevarse el bote de ‘Pasapalabra’, Óscar Díaz ha vuelto este viernes al plató de ‘Espejo Público’ para hablar con Susanna Griso y los colaboradores sobre su vida después de haber completado el ansiado rosco del concurso que presenta Roberto Leal y se alzó con 1.816.000 euros.

Una visita con la que ‘Espejo Público’ ha querido mostrar su lado más personal al margen del concurso, conversando con su madre e incluso con su pareja. Además ha aprovechado para hacerle algunas preguntas sobre su vida en un reportaje.

Una de esas preguntas era cuánto dinero tiene en el banco. Y Óscar Díaz sorprendía con su respuesta. «No sé si tendré 6.000 euros o 7.000 euros en la cuenta«, le contestaba a Diego Revuelta en un reportaje antes de sentarse en el plató.

Era entonces cuando el periodista de ‘Espejo Público’ le preguntaba a Óscar Díaz cuándo le ingresarían el dinero del bote y cuánto dinero se llevará Hacienda finalmente: «Ya llegará, cuando está estipulado según los contratos que firmamos». «Llega todo de golpe, el dinero del bote menos el 19%, aproximadamente 1.400.000 euros. Luego hay que meter eso en la declaración de la Renta y se quedará más o menos en el millón de euros. No me parece mal que Hacienda se quede con ese dinero, es lo que está estipulado y no tengo que ser especial frente a otros contribuyentes», sentenciaba el concursante.

En dicho reportaje, Óscar Díaz colaba al equipo de ‘Espejo Público’ en su casa y mostraba su santuario en el que se ha preparado los Roscos del programa. «En internet hay aproximadamente 12 o 13 años de roscos. Lo que hacemos es ver esos roscos, responder al ritmo de los concursantes para ver si se nos da más o menos bien y apuntarnos las palabras que nos resultan difíciles. He estudiado más o menos horas según la época, unas en las que no podía estudiar nada y otras en las que le dedicaba prácticamente todo el día», revelaba.

Tras ello, tanto la madre como la pareja de Óscar Díaz entraban en escena. «Óscar cuando se mete en un proyecto se mete a fondo. Lo ha hecho muy bien. Aunque ha sido muy difícil y muy costoso, la recompensa ha sido enorme», expresaba Patricia recalcando el esfuerzo personal que ha hecho el concursante de ‘Pasapalabra’ estos meses.

Óscar Díaz rechaza la oferta de trabajo de ‘Espejo Público’

Después del reportaje, Óscar Díaz entraba al plató y era cuando le preguntaban si en alguna ocasión había rechazado un trabajo. Y era entonces cuando él aprovechaba para revelar que había rechazado una oferta de Susanna Griso para colaborar en ‘Espejo Público’. «Hombre, vosotros me ofrecisteis trabajo», contestaba él.

«Tengo mi espinita, ya lo sabes», aseveraba entonces Gema López. «¡Ah! ¿Que al final has dicho que no? Yo pensaba que todavía estábamos en negociaciones», proseguía diciendo dándose cuenta de que Óscar Díaz había dejado claro que no iba a aceptar esa oferta de trabajo.

«Pensaba que esta entrevista formaba parte del cortejo, por esto te estaba haciendo la pelota», bromeaba Susanna Griso. «Me dice el director: ‘No te quería dar ese disgusto'», añadía la presentadora sobre lo que le estaba apuntando el director por el pinganillo.

Después Óscar Díaz reconocía que se había sentido «halagadísimo y honradísimo» por la propuesta que le habían hecho desde ‘Espejo Público’. «Sí que es cierto que no todo el mundo sirve para todo. Hay gente que es más valiente. Yo me considero valiente, porque a lo largo de mi vida he dado muchos bandazos profesionales y, por lo general, para bien. He acabado haciendo cosas diversas, pero me falta cintura, talento y capacidad que tienen los colaboradores que ya tenéis aquí», recalcaba él al explicar la razón por la que lo había rechazado.

Tras ello, Gema López indagaba más allá y preguntaba a Óscar Díaz si había recibido «alguna propuesta deshonesta» tras su paso por ‘Pasapalabra’ . Y él reconocía que sí y que tanto por parte de hombres como de mujeres. «Soy muy para todos los públicos. Las redes son muy grandes y ahí cabe mucho. Igual que he recibido alguna petición tremebunda acerca del dinero, pues también he recibido alguna petición un poco… Pues eso», añadía.