Ortega Cano pierde como nunca los papeles contra un reportero: «Iros a tomar por culo»

José Ortega Cano ha vuelto a mostrar su cara menos amable a los medios después de que Lecturas dejase al descubierto sus problemas económicos. De acuerdo con la información publicada por la revista este miércoles, el ex torero estaría pasando un mal trago debido a sus deudas. Y ‘Espejo Público’ no ha tardado en recoger la incendiaria respuesta del ex marido de Ana María Aldón tras la exclusiva.

Según revelaba Lecturas este miércoles, Cano está teniendo algún que otro dolor de cabeza para gestionar sus propiedades. «Tiene un patrimonio importante, pero desde 2016 no presenta el balance de sus empresas. Así que suponemos que no ha ingresado nada», aseguró Luis Pliego, director de la revista, que llegó a revelar que ahora podría tener su casa embargada.

‘Espejo Público’ muestra a Ortega Cano fuera de sí

Y al parecer, llegó a utilizar a Ana María Aldón para intentar mantener ese ático en la costa de Cádiz y la vivienda unifamiliar donde reside que tanto le está costando gestionar. «Ella participó en ‘Supervivientes’ para salvar el flujo de caja de la casa de Ana María y Ortega. Él no puede vender esa casa sin cumplir… Son más de 100.000 euros», añadió Lecturas. Algo que no ha sentado demasiado bien a Ortega Cano.

José Ortega Cano en ‘Espejo Público’

‘Espejo Público’ no tardaba en hacerse eco este miércoles de las primeras declaraciones del ex torero justo después de la publicación de la revista. Gema López adelantó las imágenes asegurando que se le veía «como hacía tiempo que no le veíamos». Y es que, Cano perdió rápidamente los papeles ante las preguntas de los medios. «Supongo que le habrá sentado mal que digan que debe ese dinero, ¿no?», preguntó uno de los reporteros.

«Iros a tomar por culo, ¿vale? ¿vale? ¿vale?», exclamó José Ortega Cano muy alterado ante los micrófonos de Europa Press, llegando casi a agredir al reportero. Aunque no se pronunció sobre la información publicada por la revista, el televisivo dejó clara su negativa a recibir a los medios de comunicación, y el programa quiso aclarar lo ocurrido con el periodista.

«Estas imágenes se producían esta misma mañana, porque Ortega Cano era portada de una revista. Ante la noticia han acudido a su casa y esa ha sido la reacción de él. El periodista ha sido muy educado en todo momento», explicó Gema López para zanjar el asunto en el programa de Antena 3.