La desconcertante publicación de Chayo Mohedano tras la reconciliación de Rosa Benito y Jorge Javier

Este viernes, Jorge Javier Vázquez visitaba el plató de ‘De Viernes’ y llevaba al espacio de Telecinco a uno de sus mejores datos en los últimos meses. Justo al final de su entrevista, el presentador vivió un reencuentro con Rosa Benito que acabó en un abrazo. Un gesto que parece que no ha gustado nada a la hija de Rosa, Chayo Mohedano.

Así, Rosa Benito y Jorge Javier Vázquez se volvían a ver las caras en ‘De Viernes’ después de que en los últimos años su relación fuera bastante tensa a raíz de la docuserie de Rocío Carrasco y de las actitudes y comentarios de la colaboradora sobre su sobrina.

«Me han dicho que Rosa no quiere verme», confesaba Jorge Javier cuando Santi Acosta y Beatriz Archidona le proponían verse con los ex-concursantes de ‘Supervivientes’ que colaboran en ‘De Viernes’. «Para mí, Rosa Benito forma parte de aquella historia de ‘Sálvame’ en la que fuimos muy, muy felices. Pasamos muchísimos momentos muy buenos trabajando juntos, nos lo pasábamos muy bien en el plató y fuera de él», destacaba el presentador sobre los momentos vividos con la adre de Chayo Mohedano.

«Cuando nadie pensaba que podría hacer nada en ‘Supervivientes’, nos regaló una edición absolutamente antológica y fue ganadora», prosiguió recalcando Jorge Javier en alusión al gran concurso que hizo Rosa Benito en ‘Supervivientes 2011’. Tras ello, los dos optaron por verse las caras en directo. «Nosotros, es verdad que hemos tenido momentos maravillosos como tú has dicho. ‘Supervivientes’, que fue el año que tú empezaste, fue magnífico», aseveraba Rosa.

«Nos lo pasamos muy bien, sí», añadía Rosa Benito antes de dejar claro que pese a todo, los últimos años no habían sido buenos entre ellos. «Últimamente, ha habido momentos difíciles«, afirmaba. «De invierno total», apostillaba Jorge aludiendo con ironía a una de las célebres frases de Rosa. «Pero a partir de ahora, quiero que sea verano total», añadía Rosa Benito justo antes de que los dos se dieran un abrazo.

El mensaje de Chayo Mohedano tras la reconciliación de su madre y Jorge Javier

Ahora, parece que este reencuentro entre Rosa Benito y Jorge Javier Vázquez no ha gustado nada a la hija de ella. Así, Chayo Mohedano no dudaba en publicar en un story de Instagram cuestionando el reencuentro de su progenitora y el presentador estrella de Telecinco.

Y es que cabe recordar que buena parte de los problemas de Rosa Benito con Mediaset vinieron a raíz de las demandas que interpusieron Rosario Mohedano y su marido contra La fábrica de la tele. De hecho, tras la cancelación de ‘Sálvame’, Chayo no ha dudado en celebrar el fin del programa.

«Hay gente de todo tipo… inclusive hay gente que no aprende de las experiencias que la vida te pone en frente y en 5 min tira por tierra la lucha emocional, personal y laboral que durante años has soportado. No soy falsa…por eso no encajo en este mundo de mierda. No me gusta la gente falsa ni la gente egoísta que solo mira por su culo», sentencia Chayo Mohedano en esta publicación que parece ser un dardo a su propia madre Rosa Benito por el reencuentro con Jorge Javier.