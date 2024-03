Chayo Mohedano clama públicamente contra Telecinco con Sonsoles Ónega: «Me machacaron»

Tras mucho tiempo desaparecida en la televisión generalista, Chayo Mohedano ha reaparecido este lunes en el plató de ‘Y ahora Sonsoles‘. La hija de Amador Mohedano y Rosa Benito visitaba a Sonsoles Ónega para promocionar «Ave Fénix», su nuevo single.

Nada más entrar al plató y recibir una fuerte ovación por parte del público, Chayo Mohedano se emocionaba. «Vaya recibimiento bonito. Normalmente voy con una sonrisa en la boca pero hoy no creo que e la quite en mucho tiempo», decía la cantante. Y justo después Sonsoles no dudaba en enviar un saludo tanto a Rosa Benito como a Amador Mohedano dejando claro que apreciaba a toda la familia.

«¿Oye cómo estás?», le preguntaba entonces Sonsoles Ónega a su invitada. «Estoy muy bien, estoy en una época de mi vida muy buena. Es verdad que lo lucho todos los días, me levanto con muchas ganas de luchar. Estoy rodeada de mis hijos que están floreciendo de una manera maravillosa. Tengo el cariño y el apoyo de mi compañero de vida que no puedo estar más agradecida de lo que me da y estoy entregada al 100% a mi trabajo», contestaba Chayo Mohedano.

Tras ello, Sonsoles ha querido saber de qué cenizas ha tenido que renacer Rosario Mohedano aludiendo al título de su nuevo single. «Yo renací hace ya tiempo de una situación nefasta en mi vida, quién conozca mi trayectoria sabe perfectamente de lo que renací. Me agarré a la música, para mí la música ha sido siempre mi salvavidas y es que no quiero decir de que renací, entiéndeme», le decía ella. «A ver que mi madre luego me dice que no sabe de que estamos hablando y yo regular, que yo te conocí ya renacida», le recriminaba Sonsoles Ónega.

«Esta canción es un recordatorio para esa gente que renació en su momento de un momento malo y un consejo para esas personas que tienen que renacer porque están pasando un momento malo. Yo lo pasé y renací y salió este tema que hay mucha gente que lo está haciendo suyo y me siento orgullosa de eso», aseveraba Chayo.

Pero Sonsoles quería indagar más en lo que estaba hablando. «¿Te refieres a las dificultades que has tenido en el amor o en tu carrera musical?», le preguntaba la presentadora. «A ver todos tenemos un Goliat con el que luchar todos los días y yo durante muchísimo tiempo tuve un Goliat machacándome durante muchísimo tiempo«, empezaba a responderle Chayo Mohedano. «A ver que me estoy perdiendo», volvía a soltarle la presentadora.

«Es que para hablar de ello tengo que hablar de compañeros vuestros y no quiero hablar de compañeros vuestros«, confesaba Chayo en alusión a los colaboradores de ‘Sálvame’. «Vosotros estáis en Antena 3 y es maravilloso pero yo fui machacada durante mucho tiempo en otra cadena de televisión y fue muy duro, muy injusto, fue de aguantar mucho y de tener que respirar mucho. Entonces la impotencia me podría haber llevado por otros derroteros y lo que hizo fue concentrarme en la música y mi mayor defensa es que siempre me he dejado conocer y por mucho que dijeran de mí al conocerme ya no era tanto daño el que podían hacer. Pero me hicieron mucho daño. Fue una época muy complicada«, sentenciaba la hija de Rosa Benito.

Chayo Mohedano denuncia lo que hicieron con su profesión

«Bueno no vamos a entrar ahí porque tu has venido por otros asuntos», terminaba diciéndole Sonsoles Ónega sin querer entrar en detalles sobre lo que estaba denunciando de lo que le pasó en Telecinco. Sin embargo, Chayo Mohedano denunciaba después que la prensa nunca le había apoyado en su carrera musical. «Lo que siento es que mi profesión a la prensa no le ha importado, siento que les importaba mucho más lo que pasaba en mi casa que en mi profesión. Lo acepto, entiendo que eso les da de comer más a ellos. Entendí en su día que no me podía separar de mi apellido y aposté por hablar, por no callarme», explicaba Chayo.

«Iban a donde iba a trabajar y no tenía escapatoria. Intenté llevarlo lo mejor posible, pero me hacían mucho daño en mi trabajo. Machacaban mi profesionalidad para no sé. Los jefes me decían que no me lo tomara a lo personal porque no lo era, pero cómo no me lo voy a tomar si están hablando de mi manera de ser, de vivir, estáis hablando de mi profesionalidad, me hacían daño y luego llegué a entender que por mucho que hablase quién no quisiera entender no valía de nada y me aparté de la tele y es lo mejor que hice«, sentenciaba.