Julián Iantzi (‘El Conquistador’) se enfanga y exige medidas contra Kiko Jiménez en ‘Supervivientes’

Durante la gala del pasado jueves en ‘Supervivientes 2024’ Kiko Jiménez soltó la bomba: Gorga Ibarguren y Marieta se habían besado cuando las cámaras no les grababan. Una acusación que enfadó sobremanera al concursante vasco y que ha hecho que ahora, Julián Iantzi salga en su defensa.

Según aseguró el novio de Sofía Suescun, «Gorka y Marieta se comieron la boca» fuera de cámaras. Este anuncio provocó el distanciamiento entre ambos concursantes, además de incrementar la tensión entre Kiko Jiménez y Gorka. El último en sumarse a la polémica ha sido el presentador de ‘El Conquistador’, quien ha sacado la cara por el que fuera concursante de la primera edición del programa de TVE.

«Cuando alguien miente deliberadamente, hay que poner las cosas en su sitio e imagino que le tendrán que dar estopa, porque no todo vale. Es un juego y se utiliza a la gente que está allí, pero, teniendo en cuenta, de que todo lo que pasa allí tiene una repercusión a miles de kilómetros. No se puede mentir con este tipo de cosas, porque son cosas delicadas», ha comentado Julián Iantzi durante un coloquio improvisado en un Space de X.

Una charla en la que también han estado presentes sus excompañeros Miguel y Daniel Oury, así como David Seco, amigo y defensor de Gorka en el plató de ‘Supervivientes’. «Es de gente que no es buena gente y espero que le den lo que se merecen, por mentirosos, si es mentira. Lo están acusando de una historia que no es verdad y si es así, y está jugando sucio, pues el karma ya le llegará», vaticina el comunicador vasco.

Julián Iantzi sale en defensa de Gorka: «Es un portento»

Además, Julián Iantzi deja claro que «ante todo, hay que tener valores y ser persona. No puedes mentir sabiendo que estás haciendo daño, no solo a la persona, sino a un entorno, porque hay gente que puede ser atacada de este lado. Cuando hay un efecto colateral, tienes que estar muy seguro de lo que dices, porque eso es jugar muy sucio y no todo vale».

El presentador de ‘El Conquistador’ también ha querido salir en defensa de Gorka, y, tras asegurar que «no creo que abandone», le define como «un tío que tiene mucho carácter, arranca, pero es muy listo». «Si está diciendo que está mintiendo y tiene claro que no ha hecho nada, sabe que la mentira va a caer por su propio peso y lo que va a hacer es reforzar su versión. Físicamente y mentalmente es un portento. Ya tiene gran trecho ganado, no creo que le afecte, más allá de sentirse atacado por una mentira», sentencia Iantzi.