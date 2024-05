Anabel Alonso firma la mejor réplica a Iker Jiménez tras mofarse del ganador de Eurovisión

Anabel Alonso ha dejado en evidencia a Iker Jiménez. Durante la final de Eurovisión 2024 del pasado sábado, el presentador de ‘Horizonte’ escribió en su cuenta de X un bochornoso comentario sobre Nemo, el representante de Suiza, que se alzó con la victoria gracias a su tema ‘The Code’.

«Nemo, muy emocionante el suizo este. Llega a la fibra con su arte de quilates. Voy a llorar y todo. Cero más grande que la catedral de Burgos», tuiteó durante su actuación. Aunque lo que verdaderamente causó indignación entre los usuarios de X fue lo que puso poco después, mofándose del género no binario del joven: «No han informado oficialmente de que Nemo está muy ‘emocionade’. No nos extraña nada».

Anabel Alonso responde a Iker Jiménez

Ante semejante mensaje, Anabel Alonso ha sido incapaz de quedarse callada. Así es que la cómica ha contestado a Iker Jiménez de forma contundente: «Se va con un cassette a un descampao pero no cree en el ser humano». Sin embargo, no ha sido la única famosa que se ha mostrado indignada con el comunicador, Angy y Jordi Cruz también le han dejado sendos mensajes.

Se va con cassette a un descampao pero no cree en el ser humano. https://t.co/37X8WlYSwY — Anabel Alonso Oficial 🇪🇸🇪🇸🇪🇦🇪🇦🇪🇸 (@AnabelAlonso_of) May 13, 2024

«Antes te admiraba… antes. Se que te da igual, pero quería decírtelo. Dejo de seguirte. Espero que tengas un poco más de respeto. Un abrazo», le ha dicho la cantante, dejando claro que «ya hace tiempo» que no ve su programa y que le parece «muy feo» lo que ha escrito sobre Nemo.

Por su parte, el presentador y locutor Jordi Cruz, también se ha unido a estas críticas de Anabel Alonso y Angy. Cruz ha respondido a Iker Jiménez asegurando que «el rumbo» de su «nave» ya no «tiene mucho misterio». Haciendo referencia al programa que conduce en Cuatro.

Nemo se hizo con la vitoria en la final de Eurovisión tras obtener 591 puntos. El cantante se declara como persona no binaria y, con su tema ‘The Code’ habla sobre su propio descubrimiento de la identidad. Así lo explicó él mismo: «La canción trata sobre el viaje en el que comencé a darme cuenta de que no soy ni hombre ni mujer. Encontrarme a mí mismo ha sido un proceso largo y complicado para mí, pero nada me hace sentirme mejor que la libertad que he ganado al ser consciente de que no soy binario». Por eso su intención era «invitar al oyente a reflexionar obre la búsqueda de la identidad y la aceptación de uno mismo».