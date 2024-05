Angy Fernández denuncia las represalias sufridas por su sonada crítica a Iker Jiménez

Iker Jiménez agitó las redes sociales (y de qué manera) con su controvertido comentario sobre Nemo, el representante de Suiza y ganador de Eurovisión 2024. Y Angy Fernández no se pudo quedar callada y le respondió de un modo inapelable.

«Nos han informado oficialmente de que Nemo está muy ‘emocionade’. No nos extraña nada», escribió el presentador de ‘Cuarto Milenio’ con tono irónico. Y es que Nemo se presentó como persona de género no binario, es decir, no se identifica ni con el género masculino ni con el femenino.

Pues bien, Iker Jiménez provocó una catarata de críticas y, entre ellas, la de la cantante y actriz. «Antes te admiraba… antes. Se que te da igual, pero quería decírtelo. Dejo de seguirte. Espero que tengas un poco más de respeto», le respondió Angy al tiempo que aseguró que «hace tiempo que no veo su programa».

La de Angy Fernández fue una de las réplicas más sonadas a esta polémica publicación de Iker y, horas después, ante el revuelo, tuvo que emitir otro post en ‘X’ para denunciar las consecuencias que estaba sufriendo por haber condenado el comentario burlesco del comunicador de Mediaset hacia Nemo en el ejercicio de su libertad de expresión.

«No me he metido con el señor Iker. Le he hablado con respeto y solo sentía la necesidad de decirle lo que pienso Libertad de expresión por ambas partes, pero yo no ridiculizo a nadie. Me están insultando sus fieles seguidores, todo hombres…», ha compartido.