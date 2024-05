Alicia Senovilla es implacable y no perdona a Paz Padilla por un suceso del pasado que no olvida

Cada noche Alicia Senovilla se pone al frente de ‘Juntos’, en Telemadrid, un programa de crónica social en el que esta semana ha salido a relucir su conflicto con Paz Padilla. Y es que la humorista gaditana le ha pedido perdón por la forma en la que se le atacó en ‘Sálvame’, programa que ella condujo durante años.

Pese a que en más de una ocasión Paz Padilla ha dejado claro que nunca volvería a un programa como ‘Sálvame’, hay muchos rostros conocidos que todavía la vinculan con el desaparecido espacio de Telecinco. Y, por tal motivo, la consideran una enemiga, tal sería el caso de Alicia Senovilla.

‘Juntos’ ha emitido unas imágenes en las que la actriz no dudaba en pedir perdón a la presentadora: «Hay cosas en las que yo no he sido yo misma. A Alicia la quiero mucho como persona y como profesional. En el mundo del corazón a veces se han cebado con algunas personas más que con otras. Y yo le doy mi apoyo y sobre todo le pido perdón en la medida en la que yo estaba allí y podía haberle hecho daño. Yo le pido perdón a todo el que he hecho daño de forma directa o indirecta. Estaba en un momento en el que no tenía que haber estado», lamenta.

El afilado dardo de Alicia Senovilla a Paz Padilla

Tras las ver las imágenes, Alicia Senovilla tomaba la palabra y no precisamente para aceptar las disculpas. Sino, más bien, para criticar la actitud de su compañera: «Yo he presentado muchos programas de televisión. Puedo estar o no de acuerdo con mis colaboradores, con mis compañeros, pero lo que nunca he permitido es la falta de respeto a nadie. Al menos mientras yo estaba al frente de ese programa. Cuando uno pide perdón es porque sabe que se ha equivocado».

Poco después de estas palabras, Paz Padilla se volvía a pronunciar a través de sus redes sociales. La presentadora deja claro que lo que ocurrió en ‘Sálvame’ con Alicia Senovilla fue en el año 2023 y ella abandonó el programa en el 2022.

«Hola! Quiero deciros que los conflictos de Alicia Senovilla con ‘Sálvame’ fueron en febrero y marzo de 2023. Mi relación profesional con este programa finalizó en enero de 2022. Ahora entiendo por qué no recordaba haber tenido problema alguno con ella», escribía la gaditana. Unos minutos más tarde volvía a dejar otro mensaje, insitiendo en sus disculpas: «Aun así soy una persona a la que no le cuesta pedir perdón. El hombre crece cuando se pone de rodillas».