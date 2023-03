Alicia Senovilla evita nombrar a ‘Sálvame’ pero esta frase que deja en ‘Zapeando’ va directa

Alicia Senovilla ha reparecido en ‘Zapeando’ y ha lanzado una indirecta a ‘Sálvame’ por su guerra con Belén Esteban.

Alicia Senovilla ha visitado este jueves ‘Zapeando‘. Lo hacía para recordar uno de los programas que presentó en Antena 3 y que sin duda ha sido uno de los formatos más controvertidos de la historia de la televisión. Hablamos de ‘El castillo de las mentes prodigiosas’, un reality en el que Antena 3 encerró en un castillo a videntes, tarotistas y brujos como La Bruja Lola, Paco Porras o Jorge Aystaro, que actualmente ejerce de hipnotizador en ‘Fiesta’.

La aparición de Alicia Senovilla en ‘Zapeando’ se ha producido solo unos días después de que la presentadora se convirtiera en protagonista de ‘Sálvame’ por su guerra con Belén Esteban después de los últimos dardos que le lanzó en su última entrevista al preguntarle por la docuserie que prepara Jesulín de Ubrique.

Al recordar su pasado como presentadora de ‘El castillo de las mentes prodigiosas’, Alicia Senovilla ha dejado caer que se arrepiente de haberlo hecho. «Si me hubieran dicho la verdad posiblemente no me habría metido en ese castillo porque aquello se planteó como un reality divertido y aquello se complicó muchísimo, se echaban maldiciones, maldeojos y de todo», aseveraba la presentadora.

Tras ello, Thais Villas le preguntaba por quién fue la persona que peor se lo hizo pasar en aquel programa. Y Alicia Senovilla no se lo pensaba al decir el nombre de Aramí Fuster, que era jurado del reality. «Aramís quería ser jurado, quería ser concursante, lo quería todo. Yo la tengo mucho cariño, que no me eche un mal de ojo, pero es muy intensa», soltaba sin reparo.

Al ver la reacción de los colaboradores de ‘Zapeando’, Alicia Senovilla aprovechaba para pronunciarse indirectamente sobre la polémica en la que se había visto envuelta con Belén Esteban en ‘Sálvame’. «Sabes lo que me pasa que últimamente tengo mucho cuidado con lo que digo porque claro…», comentaba la presentadora. «Por lo que sea…», apostillaba con ironía Thais Villas. «Si, por lo que sea», afirmaba ella.

Mientras que Dani Mateo le lanzaba un mensaje muy claro a su invitada. «Pero Alicia tu siempre te has caracterizado por tener mucho filtro», comentaba el presentador con cierta sorna. «Depende cuándo, con quién y dónde«, respondía ella sin parar de reír.

Finalmente, Alicia Senovilla reconocía que ella en aquel reality quiso estar en un segundo plano. «A mi me daban mucho mal rollo, me daban miedo. Se me ponían los pelos de punta, yo solo quería ser amiga de todo el mundo», añadía.