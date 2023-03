La guerra entre Belén Esteban y Alicia Senovilla se recrudece. Tras el ataque del exmarido de la presentadora a la colaboradora, ésta ha mostrado las pruebas que la desacreditan

La guerra abierta entre Belén Esteban y la que un día fue su compañera y amiga, Alicia Senovilla, cada día es más ‘sangrienta’. Todo empezó cuando la presentadora insinuó que Belén ha silenciado a Jesulín de Ubrique, asegurando que está deseando ver el documental que prepara el torero sobre su vida.

A raíz de esto, la colaboradora negó que Alicia haya sido su descubridora ni su salvadora, como así insinúan tanto ella como su exmarido. Hay que recordar que Alicia Senovilla presentaba el programa en el que Belén Esteban colaboró por primera vez tras su separación de Jesús Janeiro, dando así el salto a la televisión. Pese a esto, la de Paracuellos niega que la periodista haya sido su descubridora. Y para probar que dice la verdad, la colaboradora ha mostrado en ‘Sálvame’ a Jorge Javier Vázquez sus pruebas.

Erasmo, el exmarido de la presentadora, asegura que la madre de Andrea Janeiro «tiene mucho que callar». Y deja claro que la colaboradora y su exmujer fueron «amigas» y pasaron muchas cosas juntas. Eso sí, negó que el motivo del conflicto entre ellas fuera que Belén no le quisiera como representante: «Belén un día me pidió que la representara y yo dije que no. Belén era la madre de la hija de un torero muy mediático, nada más».

Además, desveló que Alicia «le salvó la vida», porque se dio cuenta de que su compañera estaba sufriendo un «coma hipoglucémico». Según Erasmo, la presentadora jamás ha vendido nada y llegaba incluso a lanzar una acusación contra Belén Esteban: «Quien la conoce sabe cómo se maneja».

Belén muestra las pruebas que desmontan a Alicia Senovilla

La reacción de la colaboradora no se ha hecho esperar. Desde el plató de ‘Sálvame’, acusaba al exmarido de Alicia Senovilla de hablar de ella para ‘ganarse la vida’: «Cuando la gente no tiene trabajo y tiene que estar compartiendo piso se tiene que agarrar a cualquier cosa». «A veces tienes que hacer cosas de las que no te puedes sentir orgulloso y esta es una de ellas», añadía.

Para dejar claro que el testimonio de Erasmo era falso, Belén Esteban ha proporcionado las pruebas de las que disponía. Ella siempre ha negado que Alicia fuese su descubridora, pues la primera entrevista en televisión se la hizo María Teresa Campos. Y también desmiente que la presentadora le salvara la vida, como así asegura su exmarido.

Para demostrar este segundo punto, una persona se ha puesto en contacto con ella. Se trata de alguien con quien no hablaba desde hacía años, pero al que todos conoce. Esa persona le ha enviado una foto captada en el momento en el que sufrió la bajada de azúcar. Por lo delicado de la situación, no ha querido mostrarla a cámara, pero sí que se la ha enseñado a Jorge Javier Vázquez.

Belén Esteban muestra sus pruebas a Jorge Javier

Belén Esteban llama a Senovilla «mala persona»

«Como verás, estoy con los médicos, con sueros y una persona que todo el mundo conoce», explica la tertuliana, describiendo la instantánea. El resto de colaboradores dejaban claro que en la imagen «no se ve ni a Alicia ni a su marido».

«No digo que sea mala persona. ¿O me lo habéis escuchado?», pregunta Belén a sus compañeros. «¿Pero lo piensas?», le preguntó el presentador. A lo que ella respondió con un contundente «sí», aunque lo argumentaba asegurado que «es una historia que pasó hace 20 años y ella no fue mi descubridora. No soy la tumba de Tutankamón, no me tienen que descubrir», sentenció Belén Esteban, cansada ya de toda esta historia.