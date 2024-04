Rodrigo Cuevas deja esta chocante frase en TVE sobre qué es para él la libertad: trae cola

Rodrigo Cuevas fue la estrella invitada de este martes a ‘Late Xou’ y acabó sorprendiendo a Marc Giró. El cantante aseguró nada más llegar al programa que rehúye de las etiquetas y odia que lo encasillen. Pero lo primero que hizo el presentador fue repasar todos los apodos que le habían otorgado al asturiano durante estos años.

«Emblema del neofolk, diva del folclore español, Freddie Mercury asturiano, icono vintage, auténtico huracán de creatividad, transformista podemita…», comenzó a leer Marc Giró. Pero el cantante no se quiso parar en cómo quiere que se le clasifique, y sacó toda la artillería para denunciar el retroceso en derechos LGTBQ+.

Rodrigo Cuevas: «La libertad es como la airfryer»

Rodrigo Cuevas es uno de los referentes más influyentes del colectivo en España, por lo que no dudó en mojarse, pero su defensa fue de lo más original. «La libertad es una cosa como la airfryer», comenzó señalando el invitado mientras Marc Giró le observaba con mucha atención.

"La libertad es como una airfryer, la tienes ahí en casa pero no la usas para nada y, de repente, cuando te acuerdas, ya no sirve"@RodrigoCuevasG en #LateXou pic.twitter.com/K9BFRfKAIn — La 2 (@la2_tve) April 2, 2024

Sin saber muy bien el camino que iba a tomar la conversación, el presentador dejó al invitado explicarse. «La tienes ahí en casa, pero no la usas para nada y, de repente, cuando te acuerdas, ya no funciona», aseguró el cantante entre risas del público. «Hay que estar todo el rato engrasándola», insistió Cuevas haciendo referencia a que no hay que dar los derechos por sentados.

Y aunque le gusta llamarse a sí mismo «agitador folclórico», Rodrigo Cuevas aseguró que es un título que «lo define, pero no limita». Y es que, el intérprete asturiano no ha hecho más que romper barreras en los últimos meses. En septiembre lanzó su último disco ‘Manual de Romería’ y el año pasado fue galardonado con el Premio Nacional de Músicas Actuales.