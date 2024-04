Quién es Samya, la concursante marroquí de ‘MasterChef 12’ a la que comparan con Luca Dazi

‘MasterChef’ ha vuelto a encender sus fogones en TVE. 16 aspirantes luchan por hacerse con el triunfo en el talent culinario más importante, y longevo, de la televisión en España. Y, entre todos los concursantes, hay dos que ya se han convertido en los más polémicos de la duodécima edición de ‘MasterChef’, Samya y David.

Samya es una joven de 25 años, de origen marroquí, aunque actualmente reside en Cantabria. Llegó a nuestro país con cuatro años, y se define como una «Madrid lover», ya que es una apasionada de la capital, a donde viaja constantemente para disfrutar de sus fiestas y sus numerosos restaurantes.

Trabaja como diseñadora de joyas, con colecciones propias. Se considera fan del autocuidado, y le encantan los animales, especialmente los gatos. Su sueño es tener su propia cadena de restaurantes. También es una apasionada del baile. De hecho, en el estreno de ‘MasterChef 12’, Samya dejó una promesa después de bailar con Maicol: «Yo este baile no lo domino. Soy más de pole dance y danza del vientre».

Los jueces, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz recogieron el guante y antes de comenzar la prueba de eliminación, le pidieron a Samya que cumpliera su promesa. Esta no pudo negarse y jaleada por todos sus compañeros, la concursante se agarró a la barra y se marcó un pole dance y, acto seguido, una danza del vientre. «¿Dónde aprendiste a bailar?», quisieron saber los jueces. La marroquí explicó que «me fui de casa a los 18 años y me puse a trabajar como camarera. Pero no se me daba muy bien porque tiraba las copas. Entonces les dije que podía bailar pole dance y danza del vientre y twerk y así empecé».

Samya, una «caja de sorpresas» en ‘MasterChef’ y comparada con Luca Dazi

Pero esta no es la única faceta que sorprendió tanto a los miembros del jurado como a sus compañeros. Sino que, además, Samya también es una gran imitadora y cantante. «Eres una caja de sorpresas», le dijo Pepe después de cantar poniendo la voz de Shakira. Por último, la aspirante mostró también su gran sentido del humor y después de confesar que es polifacética reconoció que ahora solo le faltaba perfeccionar su faceta como cocinera.

Pese a todo esto, diseñadora de joyas no cae demasiado bien a la audiencia. Y muchos son los que ya la comparan con Luca, el polémico concursante de la anterior edición. Las broncas con sus compañeros han convertido a la joven en una de las protagonistas de ‘Masterchef 12’. Y pese a tener un nivel inferior al resto de aspirantes, consiguió salvarse de la expulsión.

Pese a su salvación, los espectadores de TVE no dudaron en cargar contra ella a través de las redes sociales. Muchos usuarios de X tildaron a Samya como «la Luca Dazi de la edición», en referencia al polémico concursante de la pasada edición y de ‘GH VIP 8’. Cabe recordar que el influencer se salvaba constantemente de la expulsión pese a su bajo nivel culinario.