Miguel Lago desvela cómo está afrontando ‘Tu cara me suena’: «Yo pensaba que iba a sufrir»

‘Tu cara me suena’ ofrece su tercera gala este viernes 26 de abril en Antena 3. El programa que presenta Manel Fuentes continúa arrasando en audiencia con su undécima edición, demostrando un año más que, pese a llevar en emisión más de una década ininterrumpidamente, continúa siendo el show más entretenido de la televisión. Prueba de ello es el fantástico casting que tiene esta temporada.

Entre los grandes fichajes que lo componen se encuentra David Bustamante, Raquel Sánchez Silva, Juanra Bonet, Valeria Ros, Supremme Deluxe, Raoul Vázquez, Julia Medina, Conchita y Miguel Lago. En El Televisero hemos podido hablar con estos dos últimos en exclusiva sobre todo lo que acontece al talent show que produce Gestmusic, y confiesan que «pensaban que iban a sufrir más».

ENTREVISTA A MIGUEL LAGO Y CONCHITA (‘TU CARA ME SUENA 11’)

‘Tu cara me suena 11’, Miguel, Conchita. ¿Cómo habéis vivido las primeras galas que habéis grabado?

CONCHITA: Creo que en general estamos muy felices, muy contentos, ya con menos nervios y disfrutando mucho mucho de la experiencia, que yo creo que va a ser muy guay. Y me ha sorprendido lo bien que nos llevamos todos. Y creo que por eso va a ser mucho más bonita.

¿Y algo de ti misma que te haya sorprendido?

CONCHITA: Pues mira, hay una cosa que es que cuando coges el vídeo y dices «yo no puedo hacer esto, no lo puedo hacer», pero al día siguiente dices «pues al igual, si le echo unas horas… al día siguiente dices igual me sale». Al final, los retos que parecen gigantescos luego los puedes hacer, mejor o peor, pero lo puedo hacer.

MIGUEL: A mí me ha sorprendido de mí mismo lo tranquilo que lo estoy afrontando. O sea, realmente, a ver, tengo mucha mili y sabía que tengo tablas para sacarlo adelante, pero hasta el punto de disfrutarlo tanto… Yo pensaba que iba a sufrir más y cuando sube el clonador, da pellizco, pero me ha sorprendido lo tranquilo que estoy saliendo a hacerlo. Me esperaba estar más frenético y más bloqueado. De hecho, te puedo decir que nos reímos porque luego está la gala entera, pero que en todo momento, en las actuaciones, he tenido sensación de… ¡Wow!, lo estoy petando.

Pero es lo de «en mi cabeza era espectacular», estoy muy tranquilo y eso también tiene que ver con lo que apuntó Conchita antes. Cuando la competencia es buena, cuando estás a gusto con quien te toque estar al lado, porque pasamos muchas horas juntos. De repente, no veo a Conchita durante tres horas, porque no coincidimos y vuelvo a estar con ella y estamos agusto hablando… Eso genera una paz tan grande, que cuando llega el momento de salir a actuar, tienes confianza. Estás muy arropado por ellos y eso da gusto. Desde el escenario, cuando estoy actuando, y me ha pasado las tres veces, busco muchas miradas de los compañeros que han actuado antes. Por el rabillo del ojo ves que uno está bailando, otro está riendo y tal, y eso te da una confianza muy grande.

A ti, Conchita, además, te han imitado.

CONCHITA: Sí, me imitó Lydia Bosch, que lo hizo increíble, y me imitó Lucía Gil, que fui con ella, además, a cantarla, y que fue muy guay.

Decías, Miguel, antes, que esto es como un circo, ¿en este paradigma que papel seríais?

MIGUEL: Yo quiero pensar que sería el payaso.

CONCHITA: Me gustaría ser trapecista.

Y si hubiera un clonador en la vida real que pudierais pulsarlo para convertirlos en un artista internacional, ¿quién os gustaría que saliera?

MIGUEL: De primeras, te diría el Elton John, pero claro, está el hombre con la cadera como para pasar un día con dolores. Sería increíble. ¿Te imaginas ser Elvis o Marilyn durante un día?

CONCHITA: Pues a mí me molaría de repente alguien que bailara a saco, de repente Beyoncé, y hacerme un show brutal.