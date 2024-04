La primera y explosiva reacción de Terelu Campos ante la entrevista del hijo de Borrego

Tenemos la primera reacción de Terelu Campos a la durísima entrevista de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, contra su madre a través de la revista Semana. Una exclusiva que ha protagonizado junto a Paola Olmedo, su todavía mujer y de la que, supuestamente, se va a separar en un futuro próximo.

A priori, esta entrevista de la discordia parecía ir enfocada a aclarar los motivos de la ruptura y frenar las elucubraciones. Sin embargo, el resultado ha sido bien distinto. Ambos acusan a la exconcursante de ‘Supervivientes’ de vender su relación y de ser la culpable de haberla corrompido por su anterior trabajo en ‘Sálvame’. En resumidas cuentas, responsabilizan a Carmen Borrego de la ruptura.

«La televisión ha influido para que nuestra relación no funcione porque se han inventado muchas cosas», dicen en la mencionada revista. «Carmen vendió mi embarazo sin que yo lo supiera», apunta Paola. «Me decepcionó que saliese esa entrevista que yo le pedí a mi madre que no hiciera», asegura José María.

Además, el hijo de Borrego es tan fulminante en esa entrevista que afirma que «si mi abuela no hubiese muerto, seguiría sin hablarme con mi madre». «Sé que le vamos a joder el programa, pero me da igual. Bueno, mejor dicho, va a hacer como que le hemos jodido el programa. La actuación va a ser esa», vaticina el joven.

Ha sido Makoke la que ha trasladado esa reacción de Terelu Campos tras ponerse en contacto con ella. La madre de Alejandra Rubio ha compartido sus sensaciones ante esa portada de la que todo el mundo habla con la exmujer de Kiko Matamoros y le ha autorizado a difundir el mensaje en directo en el programa ‘Así es la vida’.

«Estoy devastada. No podía ni quería levantarme hoy de la cama y, de hecho, lo he hecho a la 1 de la tarde, algo inusual en mi, porque no quería leer la entrevista. Qué decepción más grande», han sido esas primeras y explosivas palabras de Terelu Campos.

Por otro lado, la prensa también ha cazado al actual marido de Carmen Borrego. José Carlos ha contestado que no le corresponde a él pronunciarse sobre toda esta tormenta y que «ya explicará ella lo que tenga que explicar» cuando descubra la entrevista en la gala de ‘Supervivientes’ de mañana jueves. Eso sí, ha calificado de «lamentable» lo que han hecho José María y Paola.