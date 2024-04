La denuncia del padre de Miri por lo que se gestó con Laura Matamoros en ‘Supervivientes’

Eduardo, padre de Miri Pérez-Cabrero, ha hablado para los micrófono de ‘Vamos a ver’ en Telecinco y ha condenado de manera muy contundente el despiadado ataque de Laura Matamoros hacia su hija en ‘Supervivientes’.

Eduardo, el padre de Miri, se muestra sorprendido con lo que hizo porque considera que «Laura es una mujerona fantástica y está haciendo un programa fantástico y divertido». Y denuncia el mal trago que le hizo pasar el domingo en ‘Conexión Honduras’: «No entiendo ese ataque así visceral de esa forma. Fue muy despiadada, fue un ataque que a mi no me gustó nada«.

«Además, fue un ataque que no era cierto todo lo que decía porque no todos los compañeros están mal con Miri. Laura Matamoros le dio un mensaje que la rayaba y la dejaba como muy perpleja», ha proseguido lamentando el padre de Miri, que sufre por cómo le puede haber afectado este golpe en el concurso.

«La veo tocada y la veo mal en las últimas imágenes y no me gusta nada. La he visto llorar y me ha dejado el corazón encogido», ha reconocido. «Miri es como muy sensible y toda esta información le afecta», ha indicado.

No obstante, a pesar de su preocupación, Eduardo cree que remontará y seguirá dándolo todo en ‘Supervivientes’: «De todas formas es una niña muy fuerte y creo que va a recuperar esa chispa, va a recuperar esa energía seguro porque la conozco y lo va a hacer».