La acusación de la novia de Ángel Cristo sobre Marieta en ‘Supervivientes’ que traerá cola

Ana Hermida se ha convertido en una de las protagonistas de la nueva gala de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’. La pareja de Ángel Cristo ha podido visitar al polémico concursante, aunque antes ha rendido cuentas pendientes con los enemigos acérrimos del náufrago. Uno de los encuentros más explosivos se ha vivido cuando Ana Hermida se ha posicionado frente a Marieta a la que Ángel Cristo le dedicó cruentos calificativos.

La primera en romper el hielo ha sido la pareja de Ángel, quien ha reseñado una de las intervenciones de Marieta. «Dijiste que querías que yo lo dejara y que se quedara sin boda«, ha recordado. Por su parte, Marieta ha sido tajante: «Claro, lo pienso. Ángel, ya lo han dicho mis compañeros, solamente habla de que su boda va a valer 40 mil euros. No tengo nada en contra tuya y no te conozco de nada, pero hablo de lo que Ángel dice».

En ese momento Ana se ha interesado por saber qué les ocurrió a Ángel y a Marieta justo cuando estaban en su mejor momento. «No me refiero a eso. Tú estás diciendo que es una fantasía dormir al lado de Ángel… Estabas durmiendo con él, estaban súper bien y de repente, cuando Ángel cambia contigo… Yo lo que quiero saber es que me expliques el por qué de tu comentario de que si yo le dejo, que si se queda con la boda. ¿Qué vistes tú? ¿Qué sentiste tú? ¿Qué fue lo que pasó? «, le ha preguntado.

Por su parte, Marieta ha vuelto a incidir en la obsesión de Ángel por el dinero: «Tampoco tengo que explicar mucho de la frase, es los que pienso. Está todo el santo día comentando el dinero y yo pienso que si algún día lo dejáis se quedará sin boda y es la verdad». Otro de los puntales de su cara a cara han sido las acusaciones veladas sobre la posible relación entre Marieta y Ángel.

«¿De verdad te piensas que a mí me gusta Ángel? Creo que no hace falta explicar, es una forma de hablar. No hace falta estudiar ingeniería aeronáutica, como el me dice que soy muy ignorante, creo que se entiende perfectamente cuando yo le digo es que parece que te gusto porque está todo el santo día a discutir conmigo y lo han dicho mis compañeros, no te lo digo a ti porque te lo regalo», ha reseñado Marieta.

La teoría de Ana sobre la estrategia de Marieta en ‘Supervivientes’

Ante ello, la pareja de Ángel ha reaccionado diciendo: «Yo a los compañeros no me los creo porque si no Miri te hubiese elegido la primera porque si tu eres mi amiga yo te hubiese elegido a ti la primera». Ante los ataques de Ana hacia Miri, Marieta ha estallado por defender a su compañera: «Que me meta mierda de Miri es muy injusto».

Precisamente en ese instante Ana ha descolocado por completo a Marieta dejando entrever la posible estrategia que éste tomó al llegar a la isla: «Yo no te voy a meter mierda de Miri. Te estoy diciendo a ti lo que no me gustó que hiciste ese comentario porque pienso que al principio intentaste, porque conozco a Ángel muy bien, intentaste una buena carpeta y la cual cuando Ángel te dijo «quieta ahí», ahí reculaste y te tuviste que ir por otro lado«.

«Él se retrata solo, ¿por qué tienes que decirle a una niña de veinte años menos que tú?», ha reaccionado Marieta visiblemente enfadada. «Lo de la niña no te lo compro», le ha asestado Ana. «Me importa un pepino si te casas o no», ha continuado diciendo con aspavientos Marieta. Justo en ese momento Carlos Sobera se ha hecho con el control de la gala emplazándolas a hablar en otro momento.