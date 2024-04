El tirón de orejas de Raphael a Sonsoles Ónega en Antena 3 que le obligó a rectificar

Raphael hizo una parada en el plató de ‘Y ahora Sonsoles’ este jueves en mitad de su última gira mundial y protagonizó un tenso momento junto a Sonsoles Ónega. La presentadora se encontraba haciendo un repaso de la carrera del cantante cuando el jiennense tuvo que detener la entrevista para corregirle unas palabras.

La conductora de ‘Y ahora Sonsoles’ no dudó en felicitar al intérprete por sus 60 años en la música. «El respeto, la admiración de sus compañeros de profesión, esto es muy bonito… Profeta en tu tierra, si es que lo has sido todo Rafael», señaló la periodista. De repente, algo cambió en el rostro del artista.

El toque de atención de Raphael a Sonsoles Ónega

«Pero no me lo digas en pasado…», espetó muy serio Raphael, haciendo que Sonsoles Ónega se avergonzase al instante. «No… ¡Eres!, pero empezaste ya siendo profeta, no viniste después…», trató de justificarse la presentadora, mortificada por su torpeza, mientras que Raphael permanecía frío.

Entonces, el cantante volvió a señalar lo que le había molestado. «Has dicho ‘lo has sido todo’…», replicó el de Jaén una vez más, con algo de pena en sus palabras esta vez. Por su parte, la comunicadora de Antena 3 no tuvo otra opción que tragarse sus palabras y rectificar.

«Tienes toda la razón, cachis en la mar, qué importantes son los verbos. ¡Es todo! ¡Porque sigue siendo todo!», exclamó Sonsoles Ónega seguida de una ronda de aplausos que pusieron fin al tenso momento entre la presentadora y el cantante, que continuaron el encuentro sin rencores.

Y es que, tras más de seis décadas en el escenario, Raphael confesó a la periodista que aún tiene camino por delante. «Quedan ganas de hacer cosas, de ser cada vez una novedad dentro de la no novedad, de estar bien», explicó el intérprete.