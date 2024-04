El duro proceso de casting de Guillermo Barrientos en ‘Sueños de libertad’ y su nuevo proyecto

‘Sueños de libertad‘ ya lleva más de un mes en antena y se ha conseguido consolidar como la opción favorita de la sobremesa de la audiencia. Tenía varias tareas muy difíciles por delante. Una era sustituir a la insustituible ‘Amar es para siempre‘. La vetusta serie de Antena 3 llevaba años dominando su franja, y cubrir su ausencia tras su despedida iba a ser difícil. Por otro lado, luchar contra la popular ‘La Promesa‘, la serie diaria de TVE, que se mantenía firme en su franja horaria. ‘Sueños de libertad’ ha sobrepasado sus tareas con creces, y se ha convertido en la líder indiscutible de las tardes, con un reparto encabezado por Natalia Sánchez, Daniel Tatay, Alain Hernández o Guillermo Barrientos.

La serie de Antena 3, el pasado 15 de abril, consiguió una audiencia de 1.326.000 y una cuota de pantalla 14,1%. Estos datos duplican los números de ‘La Moderna‘ y superan ampliamente los de ‘La Promesa’. ¿Conseguirá mantenerse en ese liderato mucho tiempo? Habrá que preguntarles a sus protagonistas, entre los que destaca el propio Guillermo Barrientos. Este último ha sido uno de los artífices para que ‘Sueños de libertad’ cale entre el público, gracias a su carisma y su personaje de Luis Merino.

En una reciente entrevista para El Confidencial, el joven actor es el primero que confiesa que no se esperaban este éxito. «Ha sido una grata sorpresa. Al empezar un proyecto nunca sabes cómo va a funcionar, y es imposible imaginarse un mejor arranque para la serie, la verdad. Estábamos muy contentos con los guiones y con la pinta que tenía toda la preparación, pero a todos nos ha sorprendido mucho la buena acogida que ha tenido. No cabría un escenario más optimista».

¿Quien es Guillermo Barrientos?

El actor madrileño, nacido en 1985, debutó con 21 años en la popular serie ‘El Comisario’, con dos episodios, allá por 2006. Pero su gran oportunidad llegó de la mano de la serie de La Sexta ‘SMS (Sin miedo a soñar)’. En ella compartió protagonismo con unos desconocidos Amaia Salamanca, Mario Casas o Yon Gónzalez. En la serie daba vida a Francisco «Paco» Delgado Jarana.

‘SMS’, una serie de culto.

Además, también participó en ‘Amar en tiempos revueltos’ interpretando a Arturo. Pero lo curioso es que años después volvería a la serie, ya bajo el nombre de ‘Amar es para siempre’, y dando vida a otro personaje totalmente diferente. Pero en esa ocasión, estaría en la serie durante más de 250 episodios.

El final de ‘Amar’ le dejó en la encrucijada. De hecho, recuerda que hizo el casting para ‘Sueños de libertad’ pero le rechazaron en un primer momento. Aunque, al cabo de los días, su representante le llamó confirmándole que, al final, le había cogido, y podría unirse al elenco principal de la serie, dando vida a Luis Merino. «Pasé tres días con la moral por los suelos, y ya cuando había pasado página, se produjo la llamada de mi representante, que se resumió en ‘Te voy a dar la noticia del año'».

¿Y qué es lo siguiente para el joven actor madrileño? Participar en la nueva serie de Álex De la Iglesia. El director vasco salta de HBO Max, donde ha triunfado con ‘30 Monedas‘, a Netflix, con su thriller de época ‘1992’. Con su próximo proyecto de la mano del cineasta, Guillermo Barrientos reconoce su buen momento profesional, después de venir de «una época bastante larga de muy poco trabajo en el audiovisual».

Guillermo Barrientos es Luis Merino

El joven actor da vida a Luis Merino en ‘Sueños de libertad’. Es el hijo pequeño de Gervasio Merino y Digna Vázquez. No mantiene una relación buena con su primo Jesús, pues siempre está luchando contra las injusticias a las que le somete por ser hermano de Valentín, con el que tienen un conflicto. Es el más creativo de la familia, al igual que su padre, por lo que ha seguido sus pasos y trabaja como perfumista del negocio familiar. Su mayor deseo es irse a Madrid, pero su inseguridad le frena.

Trabajando en la fábrica, conocerá a Luz, la nueva médico de perfumerías de la Reina. En un principio, no encajarán, lo que los llevará a tener numerosas discusiones tras conocerse. Es el mejor amigo de Andrés de la Reina, su primo.

Guillermo Barrientos define así a su personaje. «Joan Noguera [creador de la serie] me dijo: «Tienes un personaje muy, muy bonito», y cuando empecé a leerlo me enamoré de Luis desde el primer momento, porque aparte de esa sensibilidad que tiene, cuenta con esa pasión por su trabajo y su compromiso. Creo que tiene un espíritu de lucha, de no conformarse, de querer volver a la posición que tenía su familia antaño, cuando vivía su padre».