Deben reprobar a El Cordobés por su comentario machista en ‘TardeAR’: «Retíralo»

Este lunes, ‘TardeAR‘ ha vivido un encuentro muy especial y es que por primera vez desde que el programa se estrenó, Manuel Díaz, el Cordobés y Vicky Martín Berrocal, que fueron matrimonio, y que son habituales colaboradores del espacio de Ana Rosa Quintana han coincidido en el plató.

«La última vez que os vi juntos en un plató fue hace 27 años», les decía Ana Rosa Quintana a sus colaboradores. «Se iban a casar, han tenido una hija maravillosa y es fantástico encontrar una pareja que se divorció hace un montón de años y tienen una relación estupenda porque tienen una hija en común», recordaba la presentadora de ‘TardeAR’.

«Estoy muy feliz, para mí es un día muy especial», confesaba Vicky Martín Berrocal. «Aquí estamos porque nos llevamos muy bien y nuestra hija está disfrutando mucho», proseguía destacando la colaboradora dejando claro que no era algo que hubieran buscado sino que se había dado así y como no tienen problemas entre ellos.

Poco después, Manuel Díaz, el Cordobés la liaba justo al hablar de la boda de José Luis Martínez-Almeida y se llevaba una reprimenda de Paz Padilla. «Él es para comértelo, es simpático y gracioso. Y un día me dice, Manuel lo que pasa es que yo estoy acostumbrado a la dieta latina y yo le digo que también porque mi mujer es venezolana», contaba el ex-torero.

Paz Padilla reprende a Manuel Díaz, el Cordobés por su comentario machista

«Y me dice no, no, latina de latina de anchoas, latina de atún, que lo único que tengo en mi casa son latas. Y ahora va a comer bien, por lo menos oye eso lo va a ganar», soltaba Manuel Díaz. «Eso es muy machista», soltaba Paz Padilla. «Pues no lo sé…», se escuchaba decir a Ana Rosa.

«No, eso retíralo y bórralo«, le advertía Paz al torero. «A lo mejor ella también come latas», añadía la actriz y humorista. «No lo creo», terminaba diciendo el ex torero antes de que Ana Rosa hiciera alusión al chotis del alcalde con su novia y de que Xavier Sardá se fijara en otros detalles de la boda.