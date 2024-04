Aurah denuncia un escandaloso suceso con Rubén Torres en ‘SV’ sin pruebas y traerá cola

La enemistad entre Rubén Torres y Aurah Ruiz suma un nuevo capítulo en ‘Supervivientes 2024‘. Los dos concursantes han mantenido una aguerrida discusión a raíz de la desconfianza que el joven siente hacia la canaria. Una postura que Aurah no ha conseguido cambiar, sino todo lo contrario, puesto que ha provocado un intercambio de insultos y acusaciones que no han dejado a nadie indiferente.

En esta ocasión, el encontronazo se ha originado cuando Aurah se encontraba junto a la dotación de comida que el grupo de playa Olimpo acababa de conseguir. Ante la dificultad de ver cómo administrar ese alimento, Torres ha apostado por guardarla él avalado por su papel de líder. «Lo que faltaba ya», se le ha escuchado comentar a Aurah. «Cuando seas tú la líder, la guardas tú», le ha replicado él.

Por su parte, Aurah le ha afeado: «Si no confías en ninguno, porque es que no confías en nadie». De igual manera, Rubén le ha confirmado que en ella no confía, lo que ha hecho brotar a la joven: «¿No confías en mí? ¿Cuándo he robado comida? Sinvergüenza, que eres un sinvergüenza». «Estás mirando a ver qué puedes robar por ahí, mentirosa», le ha vuelto a insistir el de Badalona.

La joven no se ha quedado callada: «Eres un mierda de persona. Eres el más egoísta de todos y tienes el síndrome de la gula. Eres el tío más egoísta de la faz de la tierra. Eres un sinvergüenza cuando yo no he robado un trozo de arroz». «No exageres, parece que te gusto Aurah, todo el rato detrás mío», le ha arreado el bombero sin conseguir que ésta cesase en sus ataques.

Tras ver la discusión y ya en directo, Rubén Torres ha vuelto a reavivar el fuego en el Oráculo de Poseidón que se celebra cada domingo en ‘Supervivientes: Conexión Honduras’: «No desconfío de nadie excepto de Aurah. A raíz de tener una convivencia de seis semanas he visto cosas que no me gustan. No me transmite buenas vibraciones». Lejos de quedarse ahí, ha sentenciado: «Siempre está insultando, amenazando o metiéndose conmigo y al final eso cansa. He optado por separarme de ella, pero ella sigue». Por su parte, Aurah Ruiz se defendía: «Te lo estás inventando, estás acusándome a mí por la cara. A mí no me tienes que acusar si yo no he robado nada. ¿En qué te basas? Básate en algo».

A pesar de estos ataques, la réplica de Aurah más feroz ha llegado a continuación cuando ha acusado a Rubén Torres de hacerle comentarios fuera de lugar detrás de las cámaras. «Estoy harta. Hoy mismo me dijiste que te comiera la polla y lo siento porque lo esté diciendo en directo porque se me cae hasta la cara de vergüenza porque me lo dijo y estoy cansada ya de los insultos, que me esté tirando besos por detrás y me esté provocando y, como mujer que soy, un respeto. Sé que no lo iban a poner (el comentario), pero lo tengo que decir. Eso me lo dijo hoy», remató la concursante, insinuando que ‘Supervivientes’ censura determinados episodios.

Aurah afirma que Torres le dijo que le comiera la p0lla “me tiene harta. Estábamos todos contentos porque teníamos comida y coge y me señala por la cara. Si te basas en algo y me dices que me has visto robando, tendrás una realidad pero tú estás inventando”

Visiblemente descolocado, el principal aludido ha negado los hechos: «¿Qué dices? Deja de inventar». Así pues, Sandra Barneda ha interrumpido el oráculo de los dioses cambiando de tema radicalmente sin querer abordar una cuestión que no es la primera vez que sale, puesto que la concursante canaria también ha denunciado las malas prácticas de Rubén al que anteriormente le acusó de tocarse el paquete durante sus discusiones.