Antonio Rossi da en el clavo con lo que airea de Carmen Borrego y su hijo y se explica todo

Antonio Rossi ha dado en la clave respecto a por qué Carmen Borrego tuvo una reacción tan fría y hierática y sin un ápice de emoción cuando descubrió en directo en ‘Supervivientes’ la durísima entrevista de su hijo en la que despotrica de ella y le culpa de su ruptura con su todavía mujer, Paola.

«Yo esperaba algo más emocional y vi algo más televisivo», ha señalado Joaquín Prat. Una opinión muy compartida por los espectadores en redes y por los colaboradores, que esperaban que hubiese mucho más drama y emocionalidad a tenor de los antecedentes que hay sobre ella en televisión.

El presentador de ‘Vamos a ver’ cree que Carmen «pudo masticar mucho mejor este cisma familiar con la ayuda de Terelu», que se presentó en las instalaciones de Mediaset para ser la portadora de las malas noticias. Y en ese momento, Antonio Rossi ha tomado la palabra para arrojar luz a por qué no se sorprendió como se esperaba ante los duros ataques de su hijo.

«Ella en algún momento sabía que tarde o temprano iba a encontrarse con unas declaraciones de este tipo por cómo gestionaron la relación de su hijo y su nuera. La circunstancias y la relación era tan mala que Carmen se imaginaba que esto podría pasar y ha pasado y por eso esa reacción de esta manera», ha apuntado el periodista.

«En todas las casas se cuecen habas y Carmen sabe las que se cuecen en la suya. Carmen ha tenido una reacción que no es de sorpresa porque, conociéndola un poco, yo esperaba que se desmayara, que entrara el Samur», ha comentado por su lado Alexia Rivas.

«Después de estar un mes allí, alejado de tu familia, cuando llegas, aunque tú no te esperes que vayan a estar algunos familiares porque no quieran cámaras, pero igualmente tú esperas que estén fuera del plató, que puedas hablar con ellos, esperas cosas buenas y que te hayan apoyado. Todos los que hemos ido a ‘Supervivientes’ estamos súper sensibles en ese momento. Entonces, que vuelvas y tengas esa reacción tan normal, pues no es si es porque estaba en shock o porque ella ya le había llegado alguna información, pero evidentemente yo creo que se ha querido hacer la dura porque ella, por mucho que no se sorprenda, es su hijo y eso le ha tenido que doler sí o sí», ha valorado Isa Pantoja.

«He hablado con personas del entorno directísimo de Carmen y de su hijo y me dicen que ella no se lo esperaba precisamente que saliese hablando públicamente, pero la gente que rodea a Carmen sabía que, en algún momento, su hijo o su nuera le iban a dar la estocada», ha zanjado Pepe del Real.