La reacción íntegra (y sorprendente) de Carmen Borrego ante el descarnado ataque de su hijo

Carmen Borrego se ha convertido en la auténtica protagonista de la quinta gala de ‘Supervivientes 2024‘. La exconcursante ha regresado de los Cayos Cochinos con muchas cuentas pendientes. Algunas son muy dolorosas como la devastadora entrevista que su hijo, José María Almoguera, ha concedido y que no deja muy bien parada a la tertuliana. Unas declaraciones que Carmen Borrego ha tenido que conocer en pleno directo debido al severo aislamiento al que están sometidos los concursantes del reality.

Para más inri, Terelu Campos ha sido la encargada de desvelarle el contenido de la entrevista a su hermana. Tras un emocionante encuentro, la mayor de Las Campos le ha comunicado la decisión que su sobrino habría tomado de conceder unas explosivas y descarnadas declaraciones. Aunque en un primer momento Carmen Borrego se ha mostrado muy laxa, la menor de Las Campos ha podido ver el resumen de la entrevista a través de un durísimo vídeo.

«Solo voy a responder algo que me nace del corazón que los que me conocen lo saben, que la que no está que es mi madre lo sabía: yo por él he hecho todo. Mi conciencia la tengo absolutamente tranquila. Seguiré estando aquí si él me necesita, pero todo en la vida tiene un limite. Creo que mi límite ha llegado hoy, no lo sé me lo acabo de encontrar, no sé si dormirá tranquilo. Yo desde luego sí voy a dormir tranquila, tranquilísima», han sido las primeras declaraciones de Carmen Borrego.

En la misma línea, Carmen ha seguido: «Tengo a mi familia, a todos mis amigos que me conocen que saben como soy como madre. Llevo matándome como madre muchos años, muchos años, aguantando demasiadas cosas que a lo mejor no tendría que haber aguantado porque si no las hubiese aguantado no habría recibido esto. Los hijos son así de injustos y los que vienen con los hijos son más injustos todavía. Tengo un nieto que siempre me tendrá si me necesita. No quiero arrepentirme de lo que diga esta noche, quiero verlo todo tranquilamente, pero sí digo en este momento que todo en la vida tiene un limite y mi conciencia como madre la tengo meridianamente clara. Me puedo morir en este instante, que me moriré como una gran madre».

«Yo llevo mucho tiempo aguantando»: Carmen Borrego sentencia a su hijo

Tras estas demoledoras palabras, el presentador ha aplaudido su postura: «Me encanta que en este momento al ver las declaraciones de tu hijo, no hayas dicho «bueno es un hijo», sino hayas dicho «se acabó». Porque las madres no tienen que aguantar continuamente lo que haga un hijo. Se acabó, basta». Como réplica, Carmen Borrego ha asegurado: «Voy a decir una cosa y perdona que te interrumpa porque me nace del corazón. Yo llevo mucho tiempo aguantando cosas que no tendría por que aguantar«.

También Terelu Campos ha querido intervenir para sentenciar a su sobrino: «Soy testigo de eso y creo que en la hemeroteca de esta casa, de Telecinco, se pueden recoger palabras mías de no hace mucho tiempo en las que mirándola a ella le dije «Carmen, a cualquier precio no» y sobre todo porque mira, nosotros como hermanas podemos tener diferencias de criterios, de manera de expresarse pero si yo hay algo de lo que me he jactado toda mi vida es de la clase de madre que es».

Carmen Borrego despeja la duda, ¿hablaría con su hijo?

Carmen Borrego no se ha quedado ahí, sino que también ha asegurado que todo se trata de un montaje al apuntar: «En la vida de mi hijo hay demasiadas cosas orquestadas, demasiadas». «Y esta es una de ellas y sabia los que hacia», ha continuado el presentador a lo que la protagonista sentenciaba: «Sin lugar a dudas. Fíjate si es difícil lo que te voy a decir que no tengo capacidad de llorar en este momento. Seguramente lloraré, pero en este momento no tengo capacidad ni para que se me salte ni una lagrima». Jorge Javier le ha preguntado si hablaría con él en este momento, ante lo que Carmen se ha mostrado cauta: «Tengo que asimilar muchas cosas». Así pues, la menor de Las Campos ha asegurado que con su hijo lo único que ha hecho ha sido «dar, dar, dar, dar… es los que he hecho toda mi vida. No se me puede echar en cara nada como madre. Puede decir lo que quiera, puede inventase lo que quiera«.

El durísimo cuestionamiento de Carmen Borrego a los métodos de su hijo

Además de las durísimas declaraciones de su hijo, Carmen Borrego ha podido escuchar las declaraciones de Paola sobre las exclusivas de la menor del clan Campos. «Creo que hay cosas que se pueden demostrar tan fácilmente que no tengo yo que demostrarlas. Las puede demostrar la revista. Si ellos piensan que con los medios de comunicación se juega, yo soy muy seria. A mí se me puede criticar por dar una exclusiva, pero no con no cumplir con mi palabra», ha asegurado.

De igual manera, Carmen ha confesado de que de su exclusiva ella les dio dinero: «Ellos esperaban más y se me dejó de hablar sin ningún motivo». «De hablar sí, pero de recibir no», ha rematado Terelu Campos. «Ellos se esperaban que les diese más dinero, pero si sin ningún motivo… Yo no he hablado nunca mal de Paola, de mi hijo o de su madre o su hermana o de ningún sobrino de ella. Eso yo no lo he hecho», ha apuntillado Borrego. «Lo que me parece muy feo de la entrevista es que se meta con tu trabajo», ha reseñado el presentador. Ante ello, Carmen ha sido tajante: «Me voy a callar. Voy a ser discreta en ese tema. No soy como ellos y no voy a responder con la misma moneda». Así pues, Carmen ha deslizado: «A mí ya no me decepciona nada Jorge».