Joaquín Prat dice sin reparo lo que muchos creen que se vio con Borrego en ‘Supervivientes’

Joaquín Prat ha moderado un club social en ‘Vamos a ver’ que se ha concentrado, como no podía ser de otra manera, en lo que sucedió en la gala de ‘Supervivientes’ con Carmen Borrego cuando se enfrentó a la descarnada y explosiva entrevista de su hijo José María y de su nuera Paola.

Fue Terelu Campos la que apareció en las instalaciones de Mediaset -diez meses después del fin de ‘Sálvame’- y fue ella misma la que se encargó de comunicarle la traición de su hijo a golpe de exclusiva en la que le culpa de su separación. Así lo decidió la organización del reality para que se sintiera arropada en esa difícil tesitura.

Y sobre esta determinación del programa ha opinado Joaquín Prat, enviando un recado en positivo a la producción de ‘Supervivientes‘. «Creo que el programa y la productora estuvo muy acertada cuando decidió que fuese Terelu la que acompañase a Carmen en este trago tan amargo», ha sentenciado el presentador.

No obstante, Prat se ha mostrado un tanto defraudado con la fría reacción de Borrego, muy alejada de lo previsto. «Yo esperaba algo más emocional y vi algo más televisivo», ha señalado sin reparos. Un sentir muy compartido por una gran parte de los espectadores en redes sociales, pues la escena fue bastante hierática y no hubo ni un ápice de emoción.

«Creo que Carmen, con la ayuda de Terelu, pudo masticar mucho mejor este cisma familiar y creo que a Carmen no le sorprende lo más mínimo que su hijo la ponga a parir», ha añadido Joaquín Prat a modo de conclusión sobre esa llamativa manera de asumir las duras declaraciones de su hijo.

«Yo ayer hice la misma reflexión, dije ¡qué poco emocional y qué raro me parece todo¡. Y luego llegué a la conclusión de que quizá le ha dolido, pero en realidad no le sorprende porque algún tipo de relación tienen que tener ellos para que eso no le haya sorprendido», ha suscrito Adriana Dorronsoro, copresentadora del bloque de crónica social de ‘Vamos a ver’.

«Ella sabía que tarde o temprano iba a encontrarse con unas declaraciones de este tipo. La circunstancias y la relación era tan mala que Carmen se imaginaba que esto podría pasar y ha pasado y por eso esta reacción de esta manera», ha apuntado Antonio Rossi, arrojando luz a por qué la exsuperviviente no se sorprendió como se esperaba.