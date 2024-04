Ángel Cristo estalla y acusa a Gorka de amenazar con agredir al equipo de ‘Supervivientes’

Ángel Cristo no deja títere con cabeza en su paso por ‘Supervivientes 2024‘. De hecho, el concursante se califica a él mismo como «el villano de la edición», puesto que ha logrado poner al resto de concursantes en su contra. Conocida es por todos la animadversión mutua que hay entre Gorka Ibarguren y el hijo de Bárbara Rey en los últimos días. Sin embargo, las acusaciones entre ambos han tocado techo tras la última intervención de Ángel en La Palapa.

Todo ha comenzado después de que el reality emitiese un vídeo de una monumental pelea (otra más) entre Cristo y todo su equipo. Al pedirle opinión, Ángel ha asegurado: «No sé por dónde empezar ni cuánto tiempo me van a dejar». Una afirmación que ha evidenciado el gran número de cuentas pendientes que tiene con todos sus compañeros.

Acto seguido, el concursante se ha mostrado tajante en su decisión de distanciarse de ellos y desentenderse del fuego, principal foco de conflictos. «La decisión que he tomado la he tomado porque no quiero aguantar más gritos ni faltas de respeto, aunque luego ellos le quieran dar la vuelta. Espero que la gente lo esté viendo y, bueno, pues simplemente yo me desvinculo en el sentido del fuego porque no necesito comer caliente como ellos y prefiero evitar conflictos», ha comentado.

Lejos de quedarse ahí, Ángel Cristo ha señalado directamente a Gorka con una revelación de órdago. «Pongo mis límites. Por ejemplo, a Gorka cuando se los marca el equipo de ‘Supervivientes’ de seguridad los manda a tomar por el culo o les amenaza con reventarlos si estuviese en España, pero eso no va a salir», ha sido su durísima acusación. Gorka no ha sido el único damnificado de sus ataques, puesto que Ángel también ha repartido estopa a Javier Ungría: «Javi, que es como Groucho Marx, que tiene unas opiniones y, si no nos gustan, tienen otras, en eso no se va a meter».

Ángel repartiendo cera q da gusto #TierraDeNadie6 pic.twitter.com/Zj4nYOKMlz — Dama Livia (@dama_livia_1) April 16, 2024

La breve defensa de Gorka tras la grave acusación de Ángel Cristo: «Mentiroso compulsivo»

Ante esta tremenda acusación, Gorka le ha replicado pero, sospechosamente, sin demasiado énfasis. «Es un mentiroso compulsivo«, se ha limitado a decir. «Sí, sí. Te tienen grabado, te tienen grabado», le ha advertido Ángel Cristo, quien también ha apuntado: «Me encanta estar siendo el villano de la edición y solo puedo disfrutarlo. No puedo decir otra cosa, qué voy a decir». A continuación, el robinsón le ha lanzado otro mensaje a su compañero tirando de ironía: «A Gorka le puedo decir, como el filósofo Anthony Blake, que lo que puede haber visto puede ser producto de su imaginación«.