Zayra Gutiérrez amaga con abandonar ‘Supervivientes’ por lo sucedido en mitad de emisión

Zayra Gutiérrez no está atravesando su mejor momento en lo que llevamos de ‘Supervivientes 2024‘. La hija de Guti no está llevando muy bien los primeros días de adaptación a las duras condiciones del reality, lo que ha provocado que los nervios estén a flor de piel. Por si fuese poco, la joven ha colapsado y ha llegado a amenazar con abandonar tan solo tres días después del estreno.

Todo ha sucedido durante el transcurso de la prueba de recompensa. Zayra ha participado junto a Carmen Borrego colocando las piezas de un puzzle y siguiendo atentamente las normas de Arantxa del Sol. A pesar del buen arranque, la hermana de Terelu ha explotado asegurando no poder continuar con la prueba. De hecho, Carmen Borrego ha tenido que ser sustituida por Kike Calleja.

A pesar de los cambios, la acción de Zayra en la prueba parece haber quedado en entredicho puesto que ambos concursantes no han terminado ni siquiera la dinámica cuando Sandra Barneda le sha comunicado su derrota. Un anuncio que ha provocado que la joven se apartara y comenzara a llorar. «Estoy hasta el coño. No, no voy a hablar. Estamos dos días sin fuego y sin nada y no, no es un juego para mí. Estoy harta, eso es lo que ocurre», ha compartido visiblemente abatida.

Precisamente en ese momento Laura Madrueño se ha interesado por su estado. Frente a ello, la concursante se ha mostrado esquiva con las cámaras y ha llegado incluso a amenazar con abandonar. «¡Eso no es una opción!», le ha recriminado Carmen Borrego. Ante ello, Zayra ha asegurado: «Que no, que me voy a ir. Que me da igual que tengamos comida, que no lo entendéis. Dejadme sola por favor».

«No dejes que la mente te pueda. Recuerda todo aquello que te han dicho las personas que te quieren», ha respondido Sandra Barneda desde plató. Unas palabras que no han surtido efecto, puesto que la concursante se ha quedado completamente abatida en la arena. A pesar de ello, la joven ha podido reincorporarse a su equipo y, por ende, la organización no se ha visto obligada a activar el protocolo de abandono por ahora.