Xavier Sardá pone el grito en el cielo en ‘TardeAR’ y se planta: «Esto es una mierda»

Este martes, ‘TardeAR‘ volvía a contar en el plató con Francisco Javier, la soldado que gracias a la ley trans ha conseguido ser mujer pese a que mantiene su aspecto y su nombre masculino y que tanta polémica generó con su visita a ‘Y ahora Sonsoles’ y ‘Fiesta’. Una visita que ha provocado que Xavier Sardá o Vicky Martín Berrocal se mostraran críticos con este asunto y que las redes se llenaran de críticas hacia el programa de Ana Rosa.

«Yo me pregunto, ¿hay agujeros en la ley?» preguntaba Ana Rosa Quintana tras hacerse eco de como 37 funcionarios o militares se habían cambiado de sexo en Ceuta en solo un año. «¿Pero cuales son las ventajas que tiene para un militar que dice de repente soy mujer?», le cuestionaba Ana Rosa a Francisco Javier. «Yo es que eso no lo he mirado. Que se haga un militar mujer a lo mejor en otros ejércitos puede que tenga alguna ventaja, no lo sé», sostenía el soldado.

«¿Tú, como mujer, vas a tener más pensión en el futuro?», quería saber Ana Rosa. «Yo es que eso no lo he mirado, quien se preocupe de mirar eso pues veremos si es fraude de ley», respondía Francisco Javier antes de que Xavier Sardá se echara encima de ella. «Perdona, todos los que se han hecho supuestamente mujeres», le replicaba el catalán mientras que Francisco Javier le corregía para decir que «supuestamente no, se han hecho mujeres». «No, no. Son hombres que se inscriben como mujeres y tienen mujer e hijos», replicaba Sardá.

Tras escucharle, Francisco Javier quería justificar lo que ha sucedido en Ceuta queriendo compararlo con los pocos casos que son si miran los casos que habrá en Madrid. «Entonces quiere decir que esta ley es fatal. Si solo tienes que ir y apuntarte, y no te cambias ni el nombre ni nada«, soltaba sin dudarlo Xavier Sardá. «Claro porque no tienes que llevar nada ni demuestras nada, solo dices soy mujer», apostillaba Vicky Martín Berrocal.

«Pero en Ceuta todos los que lo han hecho, lo hacen ¿por qué en Ceuta las mujeres cobran más?», trataba de saber Xavier Sardá. «Eso habría que individualizar a cada uno», defendía Francisco Javier. «Pero si es que siguen viviendo con su mujer y con sus hijos», espetaba el colaborador queriendo dejar claro que para él solo estaban utilizando la ley para ganar dinero.

«¿Y qué tiene que ver?», soltaba entonces Francisco Javier. «Es que es lesbiana, le gustan las mujeres», explicaba Ana Rosa sobre su invitada. «Ay ay, vamos a ver. Yo a ti te veo un tío, pero eres una mujer y te gustan las mujeres», aseveraba Vicky Martín Berrocal sin entender nada de lo que estaba pasando en el plató. «¿Qué pasa que no hay mujeres a las que le gusten las mujeres?», le replicaba Francisco Javier.

Xavier Sardá se planta ante Francisco Javier en ‘TardeAR’

Era entonces cuando Xavier Sardá también se levantaba de su asiento y se rebotaba contra lo que estaba escuchando de Francisco Javier. «Pero una cosa, hablando tú y hablando yo soy más mujer yo hablando que tú con esta voz y hablando de esta manera», soltaba el colaborador. «¿Y qué hago me corto la voz?», le contestaba la soldado.

Después, Alaska tomaba la palabra para poner el foco en si la ley tiene agujeros y por una cuestión legal beneficia más a un género que a otro. «Es que estáis dando por hecho que todos son funcionarios. Vamos a ver, el 80% de la gente que vive en Ceuta, si no eres funcionario, ¿qué eres? Porque no hay nada», soltaba Francisco Javier. «No te inventes una película, la cuestión es que hay 36 personas entre policía y ejército que son hombres y se han apuntado a ser mujeres», destacaba Sardá.

«Pero es que si todo esto sucede es porque esta ley es una mierda«, sentenciaba Xavier Sardá sin pudor. «La ley es una mierda y no solo por esto. Se confunde género con sexo, se anula a las mujeres. Yo estoy de acuerdo con la transexualidad, y que tienen que tener todos los derechos, pero esta ley al igual que la del si es si es una chapuza. Me alegro de que haya gente que se pueda favorecer», añadía Ana Rosa.