Un soltero de ‘First Dates’ engaña a su cita y el equipo le quita la careta con lo que emite

Este miércoles, 20 de marzo, Cuatro ha emitido una nueva entrega de ‘First Dates’ que nos ha vuelto a dejar momentazos, como el ocurrido entre Manuel e Isabel. Él es un jubilado vasco de 70 años que ya estuvo anteriormente en ‘First Dates’, aunque, en aquel momento, fue rechazado por no saber bailar.

Como se quedó con la espinita clavada, el donostiarra decidió regresar al programa para encontrar, por fin, a la mujer de su vida. El equipo del programa le concertó una cita con Isabel, una pensionista residente en Zaragoza que, según reconoció, siempre ha sido muy ligona. Sin embargo, no sintió un «flechazo» al conocer a Manuel.

«A mí siempre me han gustado los hombres altos. Pero, cuando lo he visto, parecía un tapón para mí», admitió Isabel ante el equipo de ‘First Dates’. Tras una breve presentación en el hall del restaurante, ambos pasaron a una mesa para seguir conociéndose, aunque ella no tenía demasiadas expectativas. Durante la velada, el soltero reveló que, en el pasado, trabajó ni más ni menos que para Francisco Franco, algo que no gustó nada a la pensionista.

Al ver la cara que se le quedó a la mujer, Manuel matizó que él nunca fue franquista, lo que tranquilizó a la zaragozana: «Menos mal, porque a mí me caen fatal los franquistas. Mis abuelos eran republicanos. Mi padre fue comunista y luego socialista», le espetó Isabel, sin reparos. A raíz de esto, la soltera quiso hacerle una comprometida pregunta: «¿No serás de derechas? Porque yo odio a la gente de derechas».

Ante semejante comentario, Manuel, para contentarla, respondió que toda su familia era socialista. Sin embargo, el equipo de ‘First Dates’ emitió unos totales en solitario con el vasco en los que reconocía su insidia y algo que jamás le diría a Isabel: «Yo no fui socialista nunca, fue mi familia. A mi abuelo lo mataron porque era socialista, concejal y maestro».

Sin embargo, pese a esta mentira, a la pensionista seguía sin agradarle el vasco. «Lo veo muy viejo para mí, me gustan más jóvenes», dejó claro la zaragozana al equipo del programa. Respecto al terreno sexual, el jubilado reconoció que era un experto en sexo y que se sabía «todo el abecedario del porno». Aunque ella era incapaz de imaginársele en le cama.

Por si todo esto no fuera suficiente, Manuel volvió a demostrar que seguía sin saber bailar. Como era de esperar, al llegar a la decisión final, Isabel aseguró que no tendría una segunda cita con él, puesto que no era su tipo. «No he sentido absolutamente nada», confesó la soltera. Visto lo visto, a él no le quedó más remedio que rechazarla también a ella.