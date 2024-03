Sandra Barneda frena lo que Avilés insinúa de Kiko Jiménez tras lo ocurrido en ‘Supervivientes’

‘Así es la vida‘ ha analizado este miércoles la monumental bronca que tuvieron Kiko Jiménez y Laura Matamoros en ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ con amago de abandono por parte de la hija de Kiko Matamoros. Tras ver el vídeo, José Antonio Avilés trataba de desmontar la estrategia de Kiko Jiménez pero se llevaba un ‘guantazo’ por parte de Sandra Barneda.

Durante la discusión, Kiko y Laura llegaron a soltar insultos que fueron reprobados tanto por Carlos Sobera como por Laura Madrueño. Y después de lo sucedido, Laura Matamoros quiso abandonar el reality. «Vengo aquí por mis hijos no tengo necesidad de que mis hijos me vean así. Hace muchos años que salí de este concurso y dejé la televisión por este tipo de conflictos», sostenía Laura. «Yo lo que no voy a hacer es faltar el respeto a nadie, no tengo hijos pero tengo familia también», aseveraba por su lado Kiko.

Tras ver las imágenes, Makoke era contundente al decir que «ella dice que se acuerda de sus hijos y yo también e acuerdo de los míos». Por su lado, Almudena del Pozo reaccionaba a las palabras de Laura Matamoros cuestionándola. «Hay que recordarle que desde antes de saltar del helicóptero y muchos días de su concurso se han basado en atacar a Makoke entonces para otras sí, pero para ella no, pues lo siento pero no es así», destacaba la colaboradora.

Y era justo después cuando era José Antonio Avilés el que tomaba la palabra para criticar a Kiko Jiménez. «Yo coincidí junto con Antonio Montero con Kiko en otro reality», intentaba decir cuando Almudena del Pozo le recriminaba que ella estaba hablando de Laura. «No grites Avilés», le pedía entonces Sandra Barneda. «Pues no me interrumpáis a mí», justificaba el colaborador.

«Lo único que digo es una cosa es que Kiko es muy artificial y en todos los realitys actúa igual porque va con un manual escrito. El tengo familia me lo conozco de los realitys en los que ha estado, entre otros conmigo», recalcaba José Antonio Avilés.

Sandra Barneda frena a Avilés: «Ese argumento no me ha valido»

Al escucharle, Sandra Barneda no dudaba en echarle por tierra su argumento porque no se sostenía. «Avilés ha sido una respuesta a que Laura ha dicho que viene por sus hijos y el ha dicho yo no tengo hijos pero tengo familia», le corregía la presentadora al colaborador. «Perdona Sandra pero Kiko sabe llevarte», intentaba decir él.

«Avilés ese argumento no me ha valido«, insistía Sandra Barneda. «Bueno a ti no te vale, pero a mí si», le replicaba José Antonio Avilés. «No, es que ha sido una respuesta clara, no ha empezado él Avilés. Yo creo que todo esto es producto del calentamiento, que llevan allí tres semanas solos y hay una tensión por una tontería y sé que el jueves se arreglarán», sentenciaba la presentadora de ‘Así es la vida’.