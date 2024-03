Roberto Leal, en shock en ‘El Desafío’ ante lo que le pasó a una concursante: «¿Estás bien?»

Este viernes 8 de marzo, Antena 3 ha emitido una nueva entrega de ‘El Desafío‘ con Roberto Leal, en la que Marta Díaz ha tenido que enfrentarse a un aéreo con red, algo que la tenía muy preocupada. «Nunca he hecho algo parecido en mi vida. Tengo miedo a caerme y hacerme mucho daño. Es que me veo que me voy a comer el suelo», reconoció la joven en los ensayos, motivo por el cual se sentía «triste, angustiada y frustrada».

La coach que la ayudó a superar su prueba explicó que el aéreo en red es «un elemento duro porque hace mucho daño». «La red aérea se clava en el cuerpo. Entonces, duele un poco y es difícil procesar ese dolor», aseguró la especialista. Pese a sentirse dolorida, la influencer se dejó la piel en la prueba y es que, tal y como ella misma confesó, había sido «una semana complicada».

Pero los ensayos habían valido la pena, pues Marta Díaz hizo un excelente número, lo que le valió una gran ovación de todos los presentes en el plató. Sin embargo, cuando el reto acabó, la joven cayó desplomada al suelo, llorando. Quizá por la angustia que había sentido o por el estrés de toda la semana.

Marta Díaz nos regala una de las danzas aéreas más complicadas de ‘El Desafío’ #ElDesafío9 pic.twitter.com/aW0vsX8NHc — El Desafío (@eldesafioA3) March 8, 2024

Marta Díaz se convierte en la nueva ganadora de ‘El Desafío’

Visiblemente asustado, Roberto Leal se acercó a ver qué le había ocurrido. «Marta, ¿estás bien? ¿Te puedes incorporar?», le preguntó el presentador. Entre lágrimas, la influencer reconoció no estar llorando por la prueba, sino por la semana que había pasado. Mario Vaquerizo intentó que contase el drama personal que había sufrido, para, de este modo, justificar su actitud. Sin embargo, ella se negó a hacerlo y le pidió a su compañero que no siguiese insistiendo.

Los jueces ensalzaron la buena actitud de la concursante. «Marta nos hace partícipes de sus pruebas. Es como si nosotros también estuviésemos haciéndolas. Ella lo comparte todo, tiene esa humanidad, esa cercanía», alabó Pilar Rubio. Finalmente se demostró que el esfuerzo y la valentía valen la pena, pues Marta Díaz se convirtió en la flamante ganadora de la noche.

Nuevamente, la joven rompió a llorar, pero de felicidad. «Me hace muchísima ilusión hacerlo conseguido para demostrarme que sí que puedo», sentenció. La influencer ha donado los 7.000 euros del premio a la Fundación Contra el Cáncer Infantil.