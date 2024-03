Lydia Lozano señala bien claro quiénes fueron los dos causantes del fin de ‘Sálvame’

Lydia Lozano ha sido la nueva gran invitada de ‘Superlativas’, el podcast de Carlota Corredera. Y, al igual que sucediera con Alba Carrillo hace unas semanas, la comunicadora gallega le ha planteado la pregunta del millón: ¿cómo afrontó la cancelación de ‘Sálvame’ y su abrupta salida de Mediaset y cómo ve actualmente las tardes de Telecinco?

La colaboradora no se ha andado con rodeos y ha señalado lo que muchos piensan respecto a ‘TardeAR’, el formato sucesor. «Veo todo muy estático. Yo he trabajado en un corazón de La Latina y ahora veo mucho Rich y mucho Palace. Hay mucho postureo. Lo nuestro no era ficticio, era verdad», ha sentenciado, dejando entrever que se ha pasado a un programa mucho más elitista pero más inapetente como así reflejan las audiencias. «No han encontrado el equilibrio desde que nos echaron, de lo que hicimos a lo que hay ahora», apostilla la periodista en ese sentido.

Durante la conversación con Corredera, Lydia Lozano ha puesto nombre sin tapujos a quienes provocaron el cierre de ‘Sálvame’. «Nos decapitaron, nos cortaron a todos la cabeza, nunca mejor dicho. La cúpula de la cuarta planta, Borja Prado, que salió por patas, Salem y tal…», ha apuntado, aludiendo así al ya expresidente del grupo y a su actual Consejero Delegado, Alessandro Salem.

«Me parece muy injusto lo que se ha hecho con nosotros», clama la ahora tertuliana de ‘Mañaneros‘ en TVE. Considera que no se les ha tratado con respeto ni se les ha dado un final digno y a la altura de todo lo que han representado para Telecinco en los últimos catorce años. «Nos hemos portado muy bien, pero que muy bien. Hemos sido niños de sobresaliente», añade.

«Creo que a la gente hay que reconocerle el trabajo, las audiencias, lo barato que salíamos, porque yo me he enterado de lo que cuesta abrir el plató de ‘Sálvame’ ahora… Lo hacíamos con dos duros, con grandes profesionales que había detrás. Los han cogido al vuelo a algunos», revela Lydia Lozano, dejando caer que ‘TardeAR’ es un formato mucho más caro que ‘Sálvame’.

«Me fastidia que se diga que se acabó ‘Sálvame’. No, se acabó ‘Sálvame’ y el ‘Deluxe’, programa que llevaba igual catorce años», lamenta Lydia. «A nosotros nos cambiaban los viernes, y trabajábamos los sábados porque tenemos enfrente este programa que hace mucha audiencia, y sacábamos la cabeza del agua y volvíamos a los viernes. No podías tener vida. Un poquito de respeto, hemos dado catorce años de nuestra vida», ha resaltado.