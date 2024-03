Lydia Lozano se calienta con Genoveva Casanova y le lanza esta advertencia por ‘El Desafío’

Desde que se desveló el fichaje de Genoveva Casanova por ‘El Desafío’, son muchos los que han cargado contra ella. Este miércoles, Lydia Lozano manifestaba su indignación con la mexicana en ‘Mañaneros’, comentando su última portada de revista. La colaboradora de Jaime Cantizano acabó lanzando una sonada advertencia a la actriz antes de comenzar su aventura en el concurso de Antena 3.

En su última portada en Lecturas, la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo aparece oculta con gafas de sol y una mascarilla, algo que ha chocado profundamente a la antigua colaboradora de ‘Sálvame’. «Cuanto más tiempo estás en casa, más ceros vas a acumular en tu banco», comenzó explicando la periodista al resto de sus compañeros, que tampoco entendían el secretismo.

Lydia Lozano no se cortó al contar las verdaderas intenciones de Genoveva Casanova detrás de sus esporádicas apariciones. «Cuanto más tiempo estés que no te ven, si estás con ojeras, por eso lleva mascarilla, esa gorra… ¡Esto es ridículo! Lo que está haciendo esta chica es ridículo«, sentenció la tertuliana de ‘Mañaneros’, muy crítica con la actriz.

La seria advertencia de Lydia Lozano a Genoveva Casanova

«O sea, por favor, la primera que da la noticia es su revista de cabecera, no da un comunicado, ni el programa… lo da ¡Hola!», continuó explicando Lozano, que dejó clara su indignación con la nueva concursante de ‘El Desafío’. «¡Esto es vergonzoso!». Fue entonces cuando, después de darle un toque de atención por su comportamiento, le lanzó una sonada advertencia de cara al concurso.

Lydia Lozano en ‘Mañaneros’

Y es que, dentro de unos meses Genoveva tendrá que participar en la promoción del programa. «Hay una rueda de prensa y ahí te preguntan de todo. Esta chica espero que cuando vaya a la rueda de prensa de su programa no diga: ‘del Rey, no‘», señaló Lydia Lozano. «¿No crees que vamos a ver las primeras declaraciones en ‘¡Hola!’ bien pagaditas?», espetó la tertuliana.

Lozano le pidió entonces a uno de sus compañeros de programa que leyese en alto una de las frases que se habían publicado en la revista junto a las fotografías de Genoveva. «Obligada a salir de su retiro para cumplir sus compromisos laborales», leía el colaborador, algo que hizo enfurecer aún más a la comunicadora.

«¡Esto es vergonzoso!», exclamó Lydia Lozano, que no pensaba poner fin a su cruzada contra la mexicana. «Estamos todos aquí obligados… Si trabajar es maravilloso ¿Entiendes? No te obliga nadie», sentenció la colaboradora. Entonces, se dirigió directamente a la cámara para mandar un mensaje a la actriz. «Y por favor, menos mal que ya sacas al perro, porque tu portero estaba harto de sacar al perro, que me he enterado yo», reveló para zanjar el tema.