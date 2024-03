Los 9 mejores estrenos semanales en Netflix, Prime Video, Movistar, Disney+ o Atresplayer

Marzo afronta su segunda mitad y lo hace por todo lo alto. Sí, sé que lo digo siempre, pero es que las plataformas no nos dan ni un solo descanso. Porque esta semana Netflix estrena una de sus grandes apuestas del año. Ni más ni menos que ‘El problema de los 3 cuerpos‘, lo nuevo de los creadores de ‘Juego de Tronos‘. Tras el ostracismo al que fueron sometidos debido a la polémica última temporada, regresan a la primera plana con la adaptación de una de las novelas de ciencia-ficción más importantes del siglo XXI.

Pero no solo vamos a vivir de Netflix, ¿verdad? Porque Prime Video estrena en exclusiva la nueva película de Jake Gyllenhaal (una semana después del concierto de Taylor Swift… el que entendió, entendió). El remake del clásico de culto de Patrick Swayze ‘De profesión: duro’. Pero no es la única película importante que nos llega, porque por fin tendremos en plataforma de streaming (y sin tener que alquilarla) la reciente ganadora del Oscar ‘Oppenheimer‘. Se ha hecho de rogar, pero por fin está aquí. Al igual que ‘X-Men ’97’, la secuela muy tardía de la serie de animación de los 90 sobre la Patrulla-X. ¿Estará a la altura de la original?

Pero que no se nos olvide la presencia española. Por un lado tenemos el documental que intenta descifrar el éxito planetario de un himno como la Macarena de Los del Río. Por otro lado, una nueva adaptación de ‘La pasión turca’, el clásico de Antonio Gala, que lleva a cabo ATRESplayer Premium con Maggie Civantos como protagonista.

Estrenos en Netflix

Homicidio: Nueva York (SERIE DOCUMENTAL)

Sinopsis: Policías y fiscales rememoran los casos de homicidio más complicados de sus carreras.

Quizá el nombre de Dick Wolf no os suene mucho. Pero si os digo: ‘Ley y Orden’, seguramente ya empiece a sonaros un poco más. Esta mítica serie comenzó en 1990 y, aunque parecía que terminaría en 2010 debido a la bajada en audiencias, regresó con fuerza en 2022. Historias de policías y fiscales de Nueva York se unían para establecer las bases de una de las series procedimentales más importantes de la historia de la televisión. Así que, si os gustaba ese tipo de historias, no podéis perderos ‘Homicidio: Nueva York’, su nueva serie en Netflix.

Aunque a diferencia de ‘Ley y Orden’, aquí la serie cuenta con policías y fiscales reales, que cuentan cómo fue el proceso que siguieron para llevar a los culpables a la cárcel. Pero también ese precio que «va con el uniforme», que tienen que pagar debido a estar tan implicados en ciertos casos. La serie consta de 5 episodios, cada uno centrado en un homicidio diferente. Todo se basa en recreaciones de casos reales y sus protagonistas tratan de dejar claro qué hicieron ante diferentes etapas de la investigación. Una docuserie que puede ser el inicio de una franquicia si funciona bien en números en Netflix. Y seguro que lo hará, ¿o no estamos todos enganchados a los true crime?

Fecha de estreno: 20 de marzo

El problema de los 3 cuerpos (SERIE)

Sinopsis: Cuando las leyes de la naturaleza se desvelan inexplicablemente ante sus ojos, un unido grupo de brillantes científicos une sus fuerzas a las de un inquebrantable detective para enfrentarse a la mayor amenaza de la historia de la humanidad.

Pese a ser los creadores de una de las series de televisión más importantes de la historia (‘Juego de tronos’), Benioff y Weiss desaparecieron por culpa de una última temporada mal planteada y peor ejecutada. No consiguieron levantar cabeza en los siguientes años. Se canceló su nuevo proyecto para HBO MAX sobre qué habría pasado si los Confederados hubieran ganado la Guerra Civil Norteamericana (‘Confederate’); también su trilogía para Star Wars… Ha tenido que llegar Netflix para rescatarles, dándoles el poder de adaptar una de las novelas de ciencia-ficción más relevantes de siglo XXI. Hablamos de ‘El problema de los 3 cuerpos’, de Liu Cixin.

Con 20 millones de presupuesto por episodio, Netflix busca dar un puñetazo en la mesa y demostrar que también sabe ponerse seria cuando quiere. Revolución Cultural China, señales desde el espacio y un reparto multicultural e internacional. Sí, seguramente los más fans del libro se enfaden (se han cambiado nombres, etnias, géneros…), pero la adaptación es valiente y eficaz. Además, el reparto está plagado de actores de ‘Juego de Tronos’: Liam Cunningham, John Bradley y Jonathan Pryce. También encontramos a Benedict Wong (‘She-Hulk: Abogada Hulka‘), Tsai Chin, Eiza Gonzalez, Alex Sharp, Saamer Usmani, Jovan Adepo , Sea Shimooka, Jess Hong, Mario Kelly y el recién llegado Zine Tseng.

Fecha de estreno: 21 de marzo

Estrenos en Prime Video

Road House. De profesión: duro (PELÍCULA)

Sinopsis: Dalton es un exluchador de la UFC que acepta un trabajo como portero en un bar de carretera de los Cayos de Florida, sólo para descubrir que este paraíso no es todo lo que parece…

Si os suena el título, es porque quizá vierais en su momento el clásico de culto ‘De profesión: duro’ de Patrick Swayze (podéis encontrarla en Prime Video y Filmin). Esta nueva película con Jake Gyllenhaal está dirigida por Doug Liman, director de ‘Al filo del mañana’ o ‘Sr. y Sra. Smith’ (la original, no la serie de Amazon). Y tiene como aliciente, no solo ver a Gyllenhaal pelear tras haberse preparado para la ocasión, sino por ser el debut del boxeador Connor McGregor.

La decisión de estrenar en plataformas en vez de en cines puede ser cuestionable a estas alturas. De hecho, su director está en pie de guerra por ello. «Si no ponemos películas grandes en los cines, no habrá cines en el futuro. Películas como ‘Road House’, que la gente quiere ver en la pantalla grande, y que fue hecha para la pantalla grande. Sin cines, no tendremos los éxitos de taquilla que son la locomotora que permite a los estudios apostar por películas originales y nuevos directores. Sin cines no tendremos estrellas«, dijo en el festival SXSW. Pese a ello, Amazon sigue adelante con su estreno en Prime Video… veremos dónde queda la polémica.

Fecha de estreno: 21 de marzo

Estrenos en Movistar Plus+

Macarena. El himno de un planeta (DOCUMENTAL)

Sinopsis: Han pasado 30 años y el mundo sigue rendido a ‘Macarena’, un éxito sin precedentes e intergeneracional, un fenómeno que fue viral antes de que existieran las redes sociales. Con Los del Río, Antonio Romero y Rafael Ruiz, como conductores de la historia y la participación de músicos, productores o periodistas de todo el mundo, esta serie documental de dos episodios reconstruye, explora y celebra la historia del himno de un planeta.

«Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo es pa’darle alegría y cosa buena». Seguro que lo habéis leído con la canción en la cabeza, ¿verdad? ¡Y no es para menos! ‘Macarena’ se convirtió en un éxito mundial a mediados de los 90. La canción y el baile, con hasta el mismísimo presidente de Estados Unidos Bill Clinton bailándola en un evento de campaña. Pero, ¿quién está detrás de ese himno planetario? ¿Son Los del Río? ¿O hay alguien más en la ecuación? ¿Quién fabricó realmente una de las canciones más recordadas?

Fecha de estreno: 18 de marzo

Estrenos en Disney Plus

X-MEN ’97 (SERIE)

Sinopsis: La serie comienza con Júbilo, una adolescente que de pronto descubre tener poderes mutantes. Fue atacada por Centinelas y rescatada por los X-Men, y luego de conocerlos dejó a sus padres adoptivos y se fue con ellos, para aprender a controlar sus poderes y estar a salvo de los ataques de los Centinelas u otras organizaciones extremistas anti-mutantes.

Marvel lleva unos años algo perdida, si hablamos en términos creativos. No acaba de dar con la tecla necesaria para generar un éxito como antaño. Y, cuando lo consigue, la crítica no acompaña. ¿Sus últimos intentos? ‘Echo‘, una serie de la que nadie habló. Y ‘The Marvels’, su película menos taquillera, hundida por la crítica. Pero parece que, desde el estudio, quieren recuperar el terreno perdido tirando de nostalgia. ¿Su próximo estreno? Una secuela directa de la serie de animación de culto ‘X-MEN’. Siguiendo la historia justo donde quedó allá por 1997, Marvel y Disney han unido fuerzas para darnos una buena dosis de mutantes, unos pocos meses antes de ‘Deadpool y Lobezno’.

Fecha de estreno: 20 de marzo

Estrenos en Filmin

Such Brave Girls (SERIE)

Sinopsis: Una comedia familiar disfuncional sobre las hermanas Josie y Billie y su madre soltera Deb, que navegan por la vida con poco juicio y una autoestima atada exclusivamente a personas a las que no les importan nada.

¿Por qué es interesante ‘Such Brave Girls’? Porque es una sitcom británica producida por A24 (la productora de moda) sobre una familia disfuncional formada por dos hermanas y su madre. Creada por Kat Sadler, nos llega a España gracias a Filmin, y define a sus personajes como «un trío de narcisistas rotas y desesperadas por recibir algo de afecto». Además, fue una de las mejores series para The Guardian en 2023.

Esta serie, divertida, desternillante y muy cínica, busca ser un lugar seguro para el espectador. “Espero que algunas personas se vean representadas o se sientan menos solas. El mundo es un lugar aterrador y si puedo hacer que las cosas sean un poco más divertidas, me doy por satisfecha”, confiesa Sadler.

Fecha de estreno: 19 de marzo

Estrenos en Apple TV+

Palm Royale (SERIE)

Sinopsis: En 1969, una mujer intenta cruzar esa línea impermeable que separa a ricos y pobres para asegurarse un sitio en el círculo más exclusivo de Estados Unidos: la alta sociedad de Palm Beach.

Kristen Wiig, Laura Dern, Allison Janney, Kaia Gerber y Ricky Martin. Ya solo con eso deberíais tener ganas de ver la nueva serie de Apple TV+, ¿verdad? Menudo reparto de lujo, si me preguntáis. Sobre todo gracias a la presencia de Kristen Wiig, una de las mejores cómicas de la última década. Su paso por ‘Saturday Night Live!’ es legendario y es la protagonista de un clásico reciente como es ‘La boda de mi mejor amiga’ (la tenéis en Netflix). En ‘Palm Royale’, interpreta a una mujer que llega de nuevas a esa alta sociedad estadounidense tan marcada de finales de los 60… y sus intentos para mezclarse serán… complicados.

Fecha de estreno: 20 de marzo

Estrenos en SkyShowtime

Oppenheimer (PELÍCULA)

Sinopsis: En tiempos de guerra, el brillante físico estadounidense Julius Robert Oppenheimer, al frente del ‘Proyecto Manhattan’, lidera los ensayos nucleares para construir la bomba atómica para su país. Impactado por su poder destructivo, Oppenheimer se cuestiona las consecuencias morales de su creación. Desde entonces y el resto de su vida, se opondría firmemente al uso de armas nucleares.

¡SÍ! ¡Al fin tenemos ‘Oppenheimer’ en plataformas! Solo hemos tenido que esperar 8 meses para poder escribir estas palabras. Sí, es verdad que nos hemos malacostumbrado en los últimos años, pero es que había ganas, y muchas, de ver la gran ganadora de los Oscar de 2024 (se llevo siete premios, incluyendo Mejor Película y Mejor Actor). Una epopeya más grande que la vida misma, protagonizada por Cillian Murphy (‘Peaky Blinders‘, también en Netflix), bajo la firme dirección de un Christopher Nolan que, por fin, ha conseguido su tan ansiada estatuilla.

El fenómeno ‘Barbenheimer’ será estudiado en escuelas de cine en las próximas décadas. Y tiene todo el sentido, ya que gracias a ello, ‘Oppenheimer’ recaudó casi mil millones en taquilla. Una película de tres horas y con la mitad del metraje en blanco y negro. ¿Quién nos lo iba a decir, en una taquilla casi siempre dominada por secuelas y superhéroes?

Fecha de estreno: 21 de marzo

Estrenos en ATRESplayer Premium

La pasión turca (SERIE)

Sinopsis: Olivia, una profesora española de Bellas Artes con una brillante carrera profesional, despierta de un coma en un hospital de Estambul después de haber intentado suicidarse. Allí responde a las preguntas de una inspectora que investiga la colaboración de Olivia en una red de contrabando de obras de arte junto a Yaman, su amante turco. El relato de la protagonista reconstruye en dos tiempos la arrolladora pasión que vivió junto a Yaman y que le hizo abandonar su proyecto de vida en España.

Una historia repleta de luces y sombras sobre la que Olivia no siempre dice la verdad, lo que alimenta el misterio que envuelve su estancia en Turquía y su participación en los peligrosos negocios del hombre. Para librarse de la cárcel y conseguir la protección de las autoridades, Olivia debe volver junto a Yaman e informar a la policía de sus movimientos. Un acto tan valiente como desesperado: ¿actúa Olivia para salvarse a sí misma o para salvar a Yamam y su historia de amor?

‘La pasión turca’ es uno de los clásicos literarios españoles más famosos de los 90. No solo por la obra literaria en sí, de Antonio Gala, sino gracias a la película dirigida por Vicente Aranda en 1994, con Ana Belén como protagonista (no, no está en Netflix, sino en Disney Plus, FlixOlé y Movistar Plus+). Nominada a 12 Premios Goya (ganando dos de ellos), fue un brutal éxito de taquilla en el año de su estreno. Ahora, veinte años después, llega a ATRESplayer el remake creado por Irene Rodríguez y Esther Morales. En este caso, la tórrida relación tiene a Maggie Civantos y al actor turco Ilker Kaleli como protagonistas. La ficción, que contará con seis episodios de 50 minutos cada uno, llega este 21 de marzo a la plataforma.

Fecha de estreno: 21 de marzo

Más estrenos semanales