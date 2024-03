La serie de ciencia ficción que tienes que ver si te gusta ‘El problema de los 3 cuerpos’

De vez en cuando surgen ciertas sorpresas en las plataformas. Series con las que nadie contaba que, sin hacer apenas ruido, se colocan en lo más visto a nivel mundial. Es precisamente lo que ha pasado con ‘La señal’, una serie alemana dirigida por Sebastian Hilger y Phillipp Leinemann, y que está arrasando en Netflix. Y no es que seamos exagerados, pero solo lleva dos semanas y está en lo más alto. Es decir, coronado el top de series más vistas de habla no inglesa. Un hito que es difícil de conseguir, sobre todo luchando contra la todopoderosa Corea. ‘La señal’ lo ah conseguido, con tan solo cuatro episodios, y merecidamente, porque la miniserie alemana es muy buena.

Para que os hagáis una idea, aquí están sus datos tras dos semanas en el catálogo de Netflix (teniendo en cuenta que son solo 4 episodios)

Top10 en 86 países

28.700.000 horas visualizadas

Cerca de 7 millones de visualizaciones

‘La señal’ es una de las series más vistas en Netflix en marzo. / NETFLIX

Esta historia espacial está protagonizada por Peri Baumeister y Florian David Fitz, y no solo busca hacer tensión desplegando continuos misterios a lo largo de la trama. Además añade ese punto humano de una familia algo desestructurada por culpa de un viaje espacial, y fácilmente nos identificamos con el marido, Sven, y cómo tiene que lidiar con una hija con problemas auditivos, además de los misterios que encierra la misión de su mujer.

Quizá la premisa nos recuerde a otra serie sobre viajes espaciales que se ha estrenado hace muy poco en Apple TV+. De hecho, os hablamos de ella aquí. Nos estamos refiriendo a ‘Constelación‘. Pero donde esa fracasa estrepitosamente (es terriblemente aburrida), ‘La señal’ triunfa con fuerza. Porque no solo no es aburrida, sino que sus protagonistas nos importan y, sobre todo, hay muchas más escenas espaciales. No puedes hacer una serie sobre una astronauta desaparecida y no hincharte a rodar escenas en el interior de su nave, ¿verdad?

¿De qué va ‘La señal’?

Cuando una astronauta desaparece sin dejar rastro durante una misión, su marido sale en busca de respuestas mientras asume la responsabilidad de criar solo a su hija.

Un intenso drama repleto de giros

Son solo cuatro episodios, cada uno de una hora. Así que ‘La señal’ es una serie perfecta para hacer maratón esta Semana Santa. ¿Días libres y horas sin hacer nada? ¿Por qué no sumergirte en un drama espacial repleto de conspiraciones mundiales? Porque la serie tiene de todo. Es verdad que su ritmo puede ser ‘demasiado alemán’ en algunos momentos. Es decir, que se lo toma con pausa, pero todo en pos del bien mayor. Todo en favor de construir un ambiente que atosiga tanto al protagonista Sven como a nosotros como espectadores.

El no poder fiarse de nadie, ni siquiera de lo que él cree recordar, es lo que juega a favor de la serie. Porque nos va planteando misterios que queremos desentrañar, aunque todavía nos falten muchas piezas por unir. Visualmente, además, es una serie portentosa, que no necesita de grandes alardes para atraernos a su fuerza gravitacional.

No es una serie tan comercial como ‘El problema de los 3 cuerpos‘ ni mucho menos. Pero al fin de cuentas, tratan un aspecto en común: el contacto con seres extraterrestres. Mientras que en la serie de los creadores de ‘Juego de tronos‘ hay muchas más implicaciones, en ‘La señal’ todo se hace más pequeño, como si realmente solo le importara a esa familia rota y que busca volver a unirse. Sobre todo después de una misteriosa desaparición de un avión con más de 150 pasajeros.

¿Hay vida más allá?

La importancia de un primer contacto no pasa desapercibida para nuestros protagonistas. De hecho, Paula, la mujer astronauta, tiene que lidiar con sus propios demonios (y alguno que otro exterior en su misma misión) para darse cuenta de lo grande que puede ser su descubrimiento. Y ese es otro punto a favor de la serie, aunque es verdad que recurre a lugares comunes que hemos visto en un sinfín de producciones similares: la veracidad de lo que estamos viendo. Paula es una persona altamente medicada, y que promete haberlo dejado, para luego descubrir que no es del todo cierto. Visiones y dificultades para discernir la realidad hacen de su misión algo mucho más peligroso.

Paula lo pasa muy mal en el espacio. / NETFLIX

Ya en la Tierra, Sven lucha por entender todo lo que está pasando, y encuentra inesperados aliados por el camino. Entre ellos, su propia hija, que es su conexión vital para no desmoronarse y ceder a la locura. Porque hay momentos en los que se lo ponen muy fácil, hay que añadir. ‘La señal’ podría haber funcionado como una película de dos horas y quizá se habría librado de ciertos momentos innecesariamente largos. Pero es una serie tan corta, que podemos pasarlo por alto simplemente por el hecho de querer saber la verdad.

Mezcla de la mencionada ‘Constelación’, con trazos de ‘El problema de los 3 cuerpos’, o incluso de ‘Extant’, esa olvidada serie protagonizada por Halle Berry, que tuvo una muy buena primera temporada (y una decepcionante segunda). Esa es ‘La señal’. Sí, una serie repleta de lugares comunes, pero que logra triunfar y consolidarse como una de las series más interesantes del catálogo actual de Netflix.