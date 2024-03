‘La Promesa’: Avance del jueves tras la irrupción de Jimena y su pillada a Manuel

Las profundas conversaciones entre Curro y Alonso en el capítulo anterior de ‘La Promesa’ han sacado a la luz muchos secretos de Dolores y el marqués. Y uno de ellos es fundamental: que lo de ellos fue una historia de amor imposible y no una relación no consentida como se podía temer. Por eso, ante esta gran revelación, Jana ha pedido a su hermano estar presente en la próxima vez que hablen los dos sobre el asunto para obtener la información definitiva de primera mano y atar cabos, pero Curro se ha negado. No está dispuesto a tenderle ninguna trampa a quien realmente es su padre.

Mientras, Cruz, contrariada y resentida tras escuchar la conversación de Alonso y Catalina, ordena a Petra que destroce el vestido de novia de su hijastra. La marquesa le pide que ejecute su perverso plan y malogre el vestido de Catalina, que lo eche a perder y lo deje completamente inservible. Sin embargo, la doncella ya no ve con los mismos ojos a su señora y no está convencida de hacerlo.

Pero el conde de Ayala le aconseja con que obedezca para no despertar sospechas de su alianza contra Cruz. Cumplir esas órdenes es lo más inteligente y mostrarse como si nada pasara para que el plan de venganza no se trunque. Aunque, ojo, porque la confirmación de que Ayala se va a una recepción con Margarita pone en serio peligro dicha alianza, ya que Petra se sentirá dolida y tremendamente celosa.

Por su lado, Pelayo, presionado por el capitán, por fin ha tenido el valor de pedir a Catalina que acepten a Lorenzo como nuevo miembro en el negocio de las mermeladas. Ella no entiende esta propuesta y se opone firmemente en un principio, pero parece que el conde de Añil ha acabado convenciéndola. En paralelo, María Fernández es la mujer más feliz del mundo cuando llega a su cena sorpresa con Salvador que acabará con mucha pasión.

Jana y Abel han tenido un acercamiento, en el que la doncella le ha explicado que no lo usó para darle celos a Manuel y que sus intenciones de formar una relación con él eran reales hasta que se dio cuenta de que su amor por el heredero de Luján era muy fuerte. Finalmente, el médico accede a hablar con Manuel y acercan posturas. Sin embargo, mientras le cuenta al médico su atormentada y clandestina historia de amor prohibido con Jana, aparece por sorpresa Jimena. ¿Cuánto habrá escuchado de esa comprometida conversación?

Avance de ‘La Promesa’ capítulo 321 del jueves 21 de marzo

Jimena reaparece por sorpresa justo cuando Manuel le habla a Abel sobre su historia de amor con Jana, pero no pernoctará en el palacio, algo que a Cruz le alarma por el qué dirán.

Tras la cena que Salvador ha organizado a María Fernández, las cosas terminan caldeándose entre los dos y culminan la velada manteniendo relaciones sexuales. Doncella y lacayo están tan felices que les será difícil de disimular ante sus compañeros.

Catalina accede a que Lorenzo entre en el negocio de las mermeladas y consigue el permiso de los marqueses, aunque Cruz impondrá una condición que no hará ninguna gracia a la joven Luján.

Pía encarga a Teresa que instruya a la hija de Simona, una tarea más complicada de lo que podría parecer en un principio. Y Lope, cada vez más enamorado, quiere dar un paso adelante con Vera y sugiere conocer a los padres de la doncella, pero ella se niega en rotundo.