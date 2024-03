La desafiante advertencia de Ángel Cristo a Bárbara Rey antes de irse a ‘Supervivientes 2024’

A solo tres días para que ‘Supervivientes 2024‘ comience en Telecinco, Ángel Cristo Jr. se ha convertido en uno de los concursantes estrella de esta edición. Y es que poco antes de poner rumbo a Honduras, su madre Bárbara Rey y su hermana Sofía Cristo a través de sus abogados le han enviado un burofax para advertirle de que no hable de ellas en el reality.

Sin embargo, Ángel Cristo Jr. no tiene ningún miedo a lo que puedan hacer y/o decir su madre y su hermana. Es más, en unas imágenes inéditas de su vídeo de presentación que ha emitido este lunes ‘Así es la vida’, el hijo de la vedette hace toda una declaración de intenciones.

«Supervivientes me viene muy bien para alejarme de todo lo que está ocurriendo aquí y además para hacer un reseteo mental», destaca Ángel Cristo. «Yo desde que nací es un carro en el que me han subido, desde que nazco estoy en las revistas», asevera en relación a los que le han criticado por subirse al carro de la televisión y de los realities.

En dicho vídeo, el hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo reconoce que es lo que peor va a llevar en Honduras. «Soy de frío total, detesto el calor, la arena y la sal», destaca. «Soy muy competitivo pero ya tengo una edad, tengo muchísimos achaques en el cuerpo y en algún momento dado puedo hacer un crack», añade.

Pero si hay algo que llama la atención de lo que dice Ángel Cristo es la desafiante advertencia que hace a su familia. «Voy a Supervivientes sin ningún miedo. Yo intento llevarme bien con todo el mundo y hacer equipo», asevera. «Yo voy principalmente a concursar, pero no voy a evadir ninguna conversación con nadie. Si me preguntan, claro que puedo en un momento dado hablar y tener un momento distendido con mis compañeros», recalca.

«Estoy en un momento vital donde necesito mucha tranquilidad, me viene muy bien estar tiempo con mi pareja. A mi no e conoce absolutamente nadie, porque he estado alejado de todo esto. Para mi después de haber conseguido que la gente se olvidara hasta de mi cara, eso ha cambiado y ahora la gente vuelve a reconocerme. Yo no he hablado de la vida de mi familia, he hablado de mi vida. Y eso incluye hablar de ciertos detallitos», sentencia en alusión a todo lo que reveló en ‘¡De Viernes!’ sobre las fotos que le hizo al rey Juan Carlos junto a su madre.