La amenaza del exterior para Ángel Cristo que complica su paso por ‘Supervivientes 2024’

Cuando apenas quedan unas horas para que Ángel Cristo Jr. ponga rumbo a Honduras junto a sus compañeros de ‘Supervivientes 2024’, se ha conocido que su madre, Bárbara Rey, y su hermana, Sofía Cristo, han decidido emprender medidas legales contra él. Así lo recoge ‘El Español’.

Este portal ha tenido acceso al burofax que el equipo jurídico que representa a Bárbara Rey y a su hija ha remitido a Mediaset España, fechado a 29 de febrero de 2024. Madre e hija han decidido así emprender acciones legales por atentar contra su derecho al honor, a la intimidad y a propia imagen, derechos fundamentales que vienen recogidos en la Constitución.

Cabe recordar que Ángel Cristo se sentó hace unas semanas en ‘¡De viernes!’ para contar, con pelos y señales, el infierno que, según él, vivió de niño por culpa de su madre. Entre otras muchas cosas, desveló la existencia de unas fotografías íntimas de Bárbara con Juan Carlos I con las que, al parecer, la vedette habría chantajeado al rey emérito.

«Las manifestaciones que ha difundido sobre nuestras representadas, por ejemplo, ciertas difamaciones sobre unas supuestas fotografías de la Sra. García- Bárbara Rey- con terceras personas, son constitutivas de una grave vulneración de sus derechos fundamentales», reza el burofax.

Bárbara Rey, hundida tras el brutal testimonio de su hijo, Ángel Cristo

Pese al «profundo dolor» que esta decisión supone tanto para Bárbara como para Sofía, y «teniendo en cuenta la extrema gravedad de estos hechos y los enormes perjuicios que usted les está ocasionando», ambas han decidido emprender medidas legales con el fin de «salvaguardar» sus derechos.

«Asimismo, habiendo tenido conocimiento de su próxima participación en el programa ‘Supervivientes’, y para evitar perjuicios mayores, por medio de la presente, le requerimos para que cese en su conducta, y se abstenga de continuar difundiendo manifestaciones sobre nuestros clientes, que vulneran su derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen», finaliza el escrito al que ha tenido acceso ‘El Español’.

Las brutales declaraciones que hizo Ángel Cristo en el programa nocturno de Telecinco dejó absolutamente devastada a Bárbara Rey. Así lo reconoció ella misma: «Los últimos meses han sido los meses más duros de mi vida sin duda». «He necesitado un poco de ayuda. Estoy recibiendo un tratamiento y lo primero que me han dicho es que me arregle y salga para distraerme y que la cabeza no piense en cosas que no son buenas para mí. Estoy recibiendo mucha ayuda, no solo de mi psicóloga, sino de unas amigas maravillosas», sentenció la artista.