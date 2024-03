Jorge Luque se rebela ante lo que le piden hacer en ‘TardeAR’: «Os odio profundamente»

Este jueves, ‘TardeAR‘ conectaba nada más empezar con Málaga donde estaba desplazado Jorge Luque, que llevaba todo el día cubriendo el desembarco de la legión y la entronización del Cristo de Mena. Así, el reportero conectaba con Beatriz Archidona tras haber estado por la mañana con Alfonso Egea en ‘Vamos a ver’.

Y aunque Jorge Luque estaba muy pendiente de la procesión de los legionarios, Beatriz Archidona le preguntaba por otro asunto en pleno directo. «Hemos visto a la reina que estaba emocionada pero es que ahora mismo en Málaga hay otra reina de corazones», le decía la presentadora a su compañero. «Aquí hay muchas reinas de corazones», respondía él.

«Jorge hay un balcón en Málaga famosísimo», le decían Beatriz Archidona y el resto de colaboradores de ‘TardeAR’. «Empieza por T su apellido y su hermana está ahora en ‘Supervivientes'», le decía Boris Izaguirre. «Está despistado ehhh, hablamos de Terelu Campos porque hay una gran expectativa sobre si Terelu va a salir o no al balcón, qué te comentan en la calle», le decían al reportero.

Tras ello, Jorge Luque se dirigía a la gente que tenía cerca para preguntarles por Terelu. «A ver ellas alquilan una mesa en un hotel con un balcón y ahí cenan y ven la procesión, voy a informarme a ver si tiene un reservado esta noche», les relataba el reportero.

Era entonces cuando Beatriz Archidona le lanzaba una petición a su reportero. «Jorge en la próxima conexión vamos a ver si está Terelu, si llueve y sobre todo con quién está Terelu Campos», le exponía la presentadora de ‘TardeAR’ al reportero. «¿Pero qué tengo que averiguar que no lo sé? ¿Si tiene novio nuevo?», les preguntaba él descolocado. «Ese es tu trabajo Jorge. Tú sigue a la gente y ve donde te digan. Tienes una misión y la tienes que cumplir. Yo confío mucho en ti. Les garantizo que hoy tenemos la imagen de Terelu», sentenciaba Archidona.

Jorge Luque se planta ante Beatriz Archidona

Pasado el tiempo, y durante la sección de ‘salseAR’ volvían a conectar con Jorge Luque para ver si había cumplido esa misión que le habían pedido. «Yo antes a Jorque Luque le he encargado una misión que era encontrar ese balcón donde se podía haber asomado Terelu. Jorge, ¿has cumplido esa misión que te he andado? ¿Has visto a Terelu?», le preguntaba Beatriz Archidona.

«Os odio a todos profundamente porque no sabéis lo que es moverse un Jueves Santo por Málaga abarrotado de gente y con todas las calles cortadas. Pero lo hemos hecho. He dejado a un montón de gente mi teléfono con la misión de que si apareciera Terelu en el balcón me la grabaran y lo hemos conseguido. Tenemos varios vídeos de Terelu en una ventana, hemos tenido unos 50 corresponsales. Yo he hablado con ella y me dice que está tranquila en una casa privada y que está con unas amigas íntimas», concluía Jorge Luque.