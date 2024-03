Isa Pantoja destapa la verdadera relación de su madre Isabel Pantoja con Mariló tras la pillada

Después de casi una semana, Isa Pantoja ha dejado claro lo que piensa de las últimas imágenes de su madre. La hija de la tonadillera ha roto su silencio este lunes en ‘Vamos a ver’ cuando comentaban las últimas novedades de Isabel Pantoja. La artista apareció en la portada de Lecturas junto a su amiga, Mariló de la Rubia, y la colaboradora de Joaquín Prat no ha dudado en pronunciarse sobre la relación entre ambas.

La hija de la cantante acabó por pronunciarse mientras hablaba de cómo su madre está retomando sus rutinas poco a poco mientras trabaja en su nuevo disco. «Me parece genial que sea noticia, que haya salido esta amiga porque a lo mejor es una novedad que se le vea con otra persona que no sea mi tío», comenzó explicando Isa antes de que le preguntasen por la gran incógnita.

Desde que salieron las imágenes, se ha especulado sobre esta nueva amistad de la tonadillera, pero parece que la relación viene de largo. «Cuando salió hice memoria y la conozco de hace muchos años», reveló Isa Pantoja. Y es que, al parecer la mejor amiga de la cantante habría estado muy presente en Cantora desde hace años.

Isa Pantoja: «La conozco desde hace muchos años»

Aún así, la mujer de Asraf Beno aclaró que durante algún tiempo no estuvo al tanto del círculo de amistades de su madre, debido a los problemas entre ambas. «También durante los últimos años yo no he estado pegada a mi madre y no he ido mucho a Cantora», aclaró la colaboradora de ‘Vamos a ver’ al resto de compañeros.

Isa Pantoja en ‘Vamos a ver’

Sin embargo, Isa Pantoja aseguró que guarda un buen recuerdo de Mariló y sus visitas a Cantora. «La recuerdo cuando yo era más pequeña, no solamente fan de mi madre, sino también amiga, la he visto en casa y tengo buenos recuerdos de ella», explicó la hermana de Kiko Rivera, que se encuentra feliz de ver cómo su madre retoma poco a poco su vida social.

«Sale a comer con una amiga, y no es la primera amiga con la que sale. No es algo raro para mí aunque sea novedoso«, aclaró la hija de Isabel Pantoja, que aunque entiende el revuelo por las fotos publicadas insiste en que no lo ve «raro». Cuando le preguntaron por «la intención» detrás de las imágenes, se mostró rotunda con sus compañeros. «Si la veis vosotros, me lo podéis decir, porque yo no veo nada», sentenció Isa.