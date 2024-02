Alessandro Lequio pierde los papeles en directo en ‘Vamos a ver’: «No me toques los cojones»

Alessandro Lequio ha cruzado la raya este jueves cuando le tocaba opinar de la nueva relación de Edmundo Arrocet. ‘Vamos a ver’ repasaba la nueva relación entre el cantante y Marta, una joven de 28 años, cuando el italiano fue reprendido por sus compañeros de programa, que acabaron pidiendo al colaborador que midiese sus palabras sobre dicho asunto.

Desde que Diez Minutos destapó la nueva pareja del chileno, la relación entre ambos ha sido apoyada por algunos y cuestionada por otros. «Yo conozco a Marta, pero hasta que él no salga diciendo que es su novia, yo no te puedo decir mucho», reveló Gema Serrano, amiga del humorista. Mientras tanto, Lequio parecía algo molesto por el tema que estaban tratando sobre el ex de María Teresa Campos.

«Bigote tiene fama de no ir muy sobrado de dinero. En esas condiciones resulta un poco complicado entender que se pueda pagar noches en el ‘Hotel Corinthia’ de Londres, donde la noche básica son 1000 euros», señaló Alessandro Lequio, que comenzó cuestionando las intenciones del cantante.

Antonio Rossi, sin embargo, quiso corregir a su compañero. «Yo quiero apuntar una cosa, Bigote no duerme con nadie, lo decía María Teresa Campos siempre», aclaró el tertuliano. Fue entonces cuando el italiano se excedió con sus palabras.

Alessandro Lequio en ‘Vamos a ver’

Alessandro Lequio es reprendido en ‘Vamos a ver’

«Bueno, con Teresa Campos dormía solo porque con esta vamos, le encantaría dormir», comenzó explicando Lequio antes de estallar por lo que se estaba insinuando. «Antonio tú que eres un tipo inteligente, entiendo que no durmiera con Teresa. ¿pero con una chica de 28 años no duerme? Venga no me toques los cojones«, espetó el ex de Ana Obregón, que se llevó rápidamente una reprimenda de todos sus compañeros.

El comentario sobre la joven no gustó nada en plató, y el resto de colaboradores, visiblemente molestos, condenaron su actitud. «Hombre, por favor», señaló Cristina Tárrega, muy molesta por el tono del italiano. La colaboradora de ‘Vamos a ver’ le pidió «por favor» a Alessandro Lequio que cesase ese tipo de comentarios sobre la chica, y señaló que le había parecido bastante fuera de lugar.