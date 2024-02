Un micro abierto pilla a Joaquín Prat este comentario que deja mal parado a su programa

Que Joaquín Prat no tiene pelos en la lengua es una obviedad y así lo demuestra a menudo en su programa ‘Vamos a ver’. Si la semana pasada se enfrentó a la dirección del magacín de Telecinco por unas innecesarias imágenes sobre la madre de Antonio Tejado, este jueves también ha vuelto a mostrar su descontento con el enfoque de los contenidos.

El club social con su equipo de colaboradores ha mantenido un avivado debate sobre esa portada de Lecturas que todo el mundo comenta y en la que aparece Isabel Pantoja con una «nueva amiga especial». Sin embargo, como ya apuntó el periodista Antonio Rossi, se conocen desde hace 30 años, por lo que no hay ninguna novedad en ese sentido.

Se trata de una amiga oftalmóloga que ha ayudado a la tonadillera en el cuidado de su vista y que ha sido uno de sus grandes apoyos. La única excepcionalidad es que se han dejado ver juntas en Córdoba haciendo planes cotidianos como pasear o ir a la compra. Nada más. Y por ello, Joaquín Prat se ha sentido incómodo con determinadas insinuaciones o enfoques de una noticia que no tiene mucho de noticiable.

Especialmente cuando en ‘Vamos a ver’ han querido hacer, con los datos que se conocen, una radiografía de quién es Mariló, esa gran amiga y defensora de Isabel Pantoja que aparece en la revista. Se ha indicado que es gerente de un centro de salud y que, entre otras cosas, ha escrito un libro.

«Ella es escritora, escribió un libro titulado ‘La estirpe’ y, casualidades de la vida, la protagonista se llamaba Isabel», ha dicho Adriana Dorronsoro. No obstante, no eran palabras propias de la copresentadora realmente, sino lo que ha tenido que leer en la entradilla del cue escrita por el editor del programa.

Y ha sido justo en ese momento cuando Joaquín Prat no se ha podido reprimir lo que pensaba, volviendo a quejarse de algo que, sinceramente, no veía con buenos ojos. «Esta cogido con pinzas eso eh», ha sentenciado con apreciable tono serio. Palabras que se han podido escuchar nítidamente a pesar de que no estaba en plano gracias a un micro abierto.