Joaquín Prat no puede contenerse en directo a mitad de su programa: «Sois unos miserables»

Joaquín Prat se ha salido del guión este martes en ‘Vamos a ver’. El programa se hacía eco esta mañana de una canción sobre el incendio de Valencia compuesta por una chirigota del Carnaval de Cádiz. Ante la desafortunada letra que se podía escuchar en el vídeo, el presentador no se ha podido contener. Así, Prat ha acabado estallando en directo contra la falta de tacto con los afectados por el fuego, del cual solo han pasado cinco días.

El programa mostró el vídeo publicado por el grupo en el que se hace referencia al fuego desencadenado en el barrio valenciano de ‘El Campanar’. «Muchos con las fiestas no tienen paciencia, que han adelantado este año las Fallas en Valencia», decía la letra.

Una polémica composición que hizo revolverse en su silla al presentador del programa, que no se contuvo ni un pelo. «¿Quizá se han pasado un poquito?», comenzó preguntando Joquín Prat, que se mostró muy contundente.

El desplante de Joaquín Prat en pleno directo

Joaquín Prat en ‘Vamos a ver’

Entonces, muy serio, se dirigió de forma directa a los responsables del desafortunado tema que ha inundado las redes. «Sois unos miserables y no tenéis vergüenza», sentenció el presentador con tono enfadado. «Las fiestas, como el carnaval y las Fallas, son una fiesta, esto es una tragedia», continuó explicando Joaquín Prat.

«Hay dos niños muertos, miserables, no se hace humor de esto», insistió el conductor de ‘Vamos a ver’, que no se detuvo en su sentencia. «Eso no es humor, lo que habéis hecho es una mierda», insistió el comunicador, muy crítico con la chirigota. «Hay muchos gaditanos que decían ayer en redes sociales que son gaditanos y carnavaleros y que esto es una basura», destacó Prat, visiblemente afectado por el tema.

Joaquín Prat no dudó en dejar clara su repulsión por la falta de tacto del tema, que llega mientras la mitad del país manda fuerza y apoyo a las familias afectadas en Valencia. «La gracia de los Carnavales de Cádiz es que todo el mundo se ría», expresó otro de los colaboradores, que sumó a la queja de Prat por la desafortunada letra de los gaditanos.